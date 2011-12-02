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中国财经 | 2011年 12月 2日 星期五 16:15 BJT

沪综指缩量收低1.1% 市场重归谨慎

路透北京12月2日电---中国股市沪综指周五收低逾1%,金融等权重股护盘未能挽回大盘颓势. 前日调降存准利好效应释放後,投资者对於经济放缓的忧虑持续加深,市场重归谨慎.分析人士预计,短线大盘转入弱势震荡.

沪综指.SSEC收报2,360.664点,跌26.196点,或1.1%;今日A股成交额较上日大幅萎缩四成至571亿元.本周沪综指累计收低0.88%,为连续第四周下跌.

太平洋证券分析师周雨认为,因调降存准时间早于市场预期,"投资者担心政府看到一些经济增长不大好、而又不为市场所知的东西,已经开始想跑路."

此外.12月还有几只大盘股上市,市场对资金面方面也有一些担忧,预计大盘将再度转入弱势震荡.

东吴证券股份有限公司周四公告称,其A股首次公开发行(IPO)的发行价格确定为6.1-6.5元人民币,意味着公司将至多募集32.5亿元资金.下周还有新华保险首次公开发行,计划募资44.4亿元.

沪深300指数12月合约尾盘报2,564.8点,跌0.87%,成交量为248,434手.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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