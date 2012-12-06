沪综指收盘略跌 投资者疑虑未消

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海12月6日电---中国股市沪综指周四收市小跌,成交明显萎缩.分析师指出,尽管昨日大盘拉出一根长阳线,但久处弱市的投资者很难马上扭转熊市思维,观望情绪仍占主导,大盘今天只能维持窄幅震荡,未能延续昨日升势.
沪综指.SSEC收报2,029.237点,跌2.670点或0.13%;昨日股指大涨2.87%,为近三个月以来最大单日涨幅.上海A股今日成交584亿元人民币,较上日的852亿元减少逾三成,昨日A股亦创下9月7日以来最大的单日成交量.
"成交量这个指标相当关键."长江证券分析师宋中庆指出,"熊市中要有人来买,大盘才能向上,反映在成交量上就是逐级放大,但今天成交没有上来,说明还是没有多少人敢买股追涨."
他认为,若是明天成交量仍不能放大,大盘昨日反弹的提振效果将会弱化,股指可能重回弱势震荡.
周四矿业能源板块回落明显,沪市贤成矿业(600381.SS)收报跌停至4.67元.
沪深300指数.CSI300收盘跌0.19%,报2,203.602点.沪深300指数12月合约尾盘报2,206.8点,跌0.16%,成交量为520,991手.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。