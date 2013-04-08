沪综指再创逾三个月收盘新低 受禽流感疫情或蔓延忧虑拖累

路透北京4月8日 - 中国股市沪综指清明小长假后周一复市再创逾三个月收盘新低，受禽流感疫情或蔓延忧虑拖累，以及房地产板块整体下跌影响。分析师预计，短线大盘仍将处于弱势调整，年线跌破后多空将围绕2,200点现反复争夺。

沪综指.SSEC收报2,211.592点，跌13.703点或0.62%，盘中一度跌破年线及2,200点整数关口。此前收盘低点为去年12月27日的2,205.90点。上海A股今日成交额为735亿元人民币，上周三清明假期前为686亿元。

南京证券分析师温丽君称，北京假日期间上调二套房首付比例对房地产板块形成较大打压，地产权重再次下探拖累整个市场估值重心下移。另外禽流感担忧和IPO重启预期亦对市场形成较大压制。

“目前上述因素都未现明显改善，本周又是数据真空期，所以整周都将处于弱势调整。不过到现在点位再度大跌概率不大，市场在2,200点处在胶着状态，要等待下周公布一季度数据后再行决定方向。”她并指出。

上周四至周五，中国股市因国定假日而休市。中国国家卫生和计划生育委员会主任李斌周日称，中国有信心防控H7N9禽流感。此前世界卫生组织称，中国共有21例人感染H7N9禽流感确诊病例，其中六人死亡。

在中国国务院和北京上海等地政府相继出台房地产调控政策后，北京住房公积金管理中心周日发布新政，对住房公积金个人贷款实施差别化政策，其中申请用公积金贷款购买二套房的首付款比例提高至不低于70%，高收入者月还款额亦有最低限制。北京成为“国五条”细则发布以来，首个上调公积金二套房购房门槛的城市。

受北京假期上调二套房首付比例利空拖累，今日沪市地产类指数.SSEP收挫1.35%。不过，由于禽流感疫情引发不安，今日医药股则逆势上扬，升华拜克(600226.SS)、昌九生化(600228.SS)和太龙药业(600222.SS)涨停。

沪深300指数.CSI300收跌0.45%，报2,472.299点。沪深300指数4月合约尾盘报2,468.6点，跌0.6%，成交量为636,690手。(完)

(发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进)

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