沪综指收跌结束三连涨 金融、电力等蓝筹板块走势低迷

路透北京5月13日 - 中国股市沪综指周三收跌，结束此前连续三日涨势。分析师指出，连续反弹之后主板今日走势乏善可陈，大盘上攻无力，券商、保险和电力等主力蓝筹板块表现低迷，降息利好的政策边际效应明显减弱，预计大盘短线维持震荡整理格局。

沪综指.SSEC收报4,375.76点，跌25.46点或0.58%。上证A股今日成交7,755.56亿元人民币，上日为7,882.47亿元。

“市场连续上涨并对前期跌幅做了有效修正之后，进入了阶段性的整固观察期。”东北证券分析师沈正阳说。

他并认为，在资金宽裕的背景下主题投资通常较热，这也是近期创业板大涨而主板乏善可陈的原因。

对于4月份多项经济数据对大盘短线走势的影响，万联证券分析师沈赟认为，社会消费品零售总额同比增速继续放缓，政府可能出台刺激家电、汽车等耐用消费品销售的相关政策；而工业增加值增速不及预期可能引发政府继续放松财政、货币政策，令流动性继续充裕。

国家统计局周三公布，4月份社会消费品零售总额增长10%，略低于上月的10.2%增速，工业增加值增速为5.9%，1-4月固定资产投资同比增长12.0%，亦低于路透调查预估中值的增长13.5%，投资和消费已降至多年低点。

中国电建(601669.SS)收跌5.74%，中信证券(600030.SS)收跌2.99%。

此前有国内媒体报导，监管层就创业板风险约谈三基金。但新浪财经报导称，证监会向三家基金的风控总监了解风控情况，不是此前市场疯传的约谈，且没有要求控制买入创业板股票的节奏，但这一消息还是对今日创业板走势构成重大影响。

创业板指收跌1.79%至3,192.15点，热门股东方财富(300059.SZ)收跌6.84%，安硕信息(300380.SZ)收跌3.76%。

沪深300指数.CSI300收报4,718.44点，跌0.61%；沪深300指数期货主力5月合约CIFK5尾盘报4,679.6点，跌0.37%，成交933,408手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出3.3亿元（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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