中国股市处于中期下行通道 负面因素逐步兑现--中信

路透北京3月18日 -中国最大券商--中信证券(600030.SS)周二发布报告认为，经济超预期下行，信用风险扩散，宏观流动性不确定性增加，新股首次公开发行（IPO）等因素逐步兑现，对市场整体压制作用越发明显，市场依然处于中期下行通道中。

报告分析称，数据强化了市场对经济下行的预期，国内经济处于货币政策转向加周期共振驱动的下滑通道，而短期政策全面转向稳增长概率较小，目前宏观流动性宽松的情况将逐步环比收紧。

报告同时认为，虽然近期资本市场改革将再次进入高峰期，关于资本市场改革的利好舆情不断涌现。决策层希望通过资本市场制度改革对冲IPO再开影响与市场下行，但其作用有限，且并不能改变中期趋。

“我们认为市场依然处于中期下行通道中。”报告称。

报告认为，上周四公布的国内经济供需数据整体都明显低于预期，货币政策转向加周期共振的驱动下，短期经济下滑仍将持续：不考虑政策对冲的影响下，二季度经济下行幅度仍有可能超预期。

报告并称，在改革推进期，管理层对经济下行忍耐度提高和调控思路明显转变的背景下，过往经济下行倒逼政策出手的逻辑难以简单成立；经济仍在下行寻底过程中，而短期政策全面转向稳增长概率不大。

其分析认为，二季度流动性将环比收紧，回归中性格局。汇率改革提升货币政策独立性，热钱对国内流动性影响降低，宏观调控思路不改意味着中期货币政策不存在持续宽松空间，综合考虑货币供需的话，经济需求疲软不足以支持流动性长期宽松格局。

中国股市沪综指.SSEC周一收升近1%。而人民币汇率扩大波幅影响有限。分析师指出，近日大盘呈现震荡企稳，个股行情重新活跃，但成交量未能有效放大表明市场观望气氛仍浓。 （完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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