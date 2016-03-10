（重发）沪综指缩量收跌2% 通胀担忧升温令投资者信心受挫

中国商务部称中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤” 对外资准入限制将续减
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
（重发以修改内文第三段的错别字）
路透北京3月10日 - 中国股市沪综指周四缩量收跌2%。分析师指出，今天公布的2月CPI数据回升较快，市场对通胀担忧加剧，投资者信心受挫，尾盘出现跳水，金融、石油石化等权重周期股走势相对疲弱。今日稍晚欧洲央行将宣布宽松政策，市场观望氛围较为浓厚，成交量大幅萎缩。
沪综指.SSEC收报2,804.726点，跌57.830点或2.02%。上证A股今日成交1,411亿元人民币，创2月15日以来最低，上日为1,760亿元。
“现在还是对滞胀有点担忧，通胀起来了，经济还是往下，那对股市杀伤力还是比较大的。”国都证券策略分析师肖时俊表示。
他并指出，2月CPI数据回升较快主要是受到短期季节性因素的影响，后期需密切关注央行货币政策。同时近期是经济数据密集披露期，预计即将披露的经济数据偏弱，加之今日稍晚欧洲央行将宣布宽松政策，目前市场观望氛围较为浓厚。
中国国家统计局周四公布，2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，为2014年7月以来最高。当月工业生产者出厂价格指数(PPI)则同比下跌4.9%。分析人士指出，预计3月CPI涨势会放缓，全年来看通胀风险不大。
市场预期欧洲央行今日稍晚将宣布宽松政策，效仿其他地区的央行，以刺激经济增长。市场焦点集中在欧洲央行放松政策的力度会有多大，该行早已将存款利率降为负值。
今日电力板块跌幅居前，涪陵电力(600452.SS)、乐山电力(600644.SS)跌停报收，上证金融地产行业指数收跌2.63%，工商银行(601398.SS)收跌2.04%，中国石化(600028.SS)收跌1.94%。
沪深300指数.CSI300收报3,013.15点，跌1.91%,；沪深300指数期货主力3月合约收盘报2,983.0点，跌1.24%，成交19,317手。130亿元额度的沪股通净买入4.72亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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