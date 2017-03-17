中国股指期货流动性有所改善但不充分 谨防大额委托冲击价格--中金所

路透北京3月17日 - 中国金融期货交易所周五表示，一个时期以来，股指期货市场运行总体平稳有序，流动性状况有所改善但仍不充分。近日市场出现了价格瞬间大幅波动的情况。中金所提醒交易者应充分评估市场流动性状况，谨慎交易，预防大额委托对价格的冲击，切实防范市场交易风险。