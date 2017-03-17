中国股指期货流动性有所改善但不充分 谨防大额委托冲击价格--中金所

深圳控股逾54亿元人民币出售四间公司权益予恒大集团
路透香港5月25日 - 中国房地产商--深圳控股周四宣布，以逾54亿元人民币的代价出售旗下四间公司权益予恒大集团，预计将录得税后净收益29.12亿港元。
路透北京3月17日 - 中国金融期货交易所周五表示，一个时期以来，股指期货市场运行总体平稳有序，流动性状况有所改善但仍不充分。近日市场出现了价格瞬间大幅波动的情况。中金所提醒交易者应充分评估市场流动性状况，谨慎交易，预防大额委托对价格的冲击，切实防范市场交易风险。
中金所上市期货合约本周内出现两次价格瞬间大幅波动的情况，周二(14日)上证50期指主力合约一度瞬间跌近9%，一分钟内成交200多手；周五(17日)，中证500股指期货IC1706合约开盘再度瞬间涨停，维持将近半分钟。
业内人士指出，由于今日上证50期指3月合约进行交割，期指市场缺乏流动性，导致乌龙指事件。（完）
(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
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路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周三微收升0.07%。沪深证交所融资融券余额当日减少7.5亿元人民币，连续四日下跌；两市两融余额为8,756.1亿元，续创近四个月新低。
路透香港5月24日 - 中国在线和移动支付平台支付宝周三在香港推出其首个非人民币支付应用程序，进一步接近其扩大支付币种的目标。