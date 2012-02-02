特写：投资者借力尽职调查 欲冲出中国概念股“财务迷阵”

2011年3月30日在纽约证交所外拍到的中国和美国国旗。 REUTERS/Lucas Jackson

* 投资者与目标公司斗智斗勇

* 尽职调查的需求被推高

* 多空之辩:莫要错过好公司

记者 黄运涛/王丰

路透香港/北京2月2日电--对於专注中国投资机会的汉能投资集团董事总经理董征来说,她遇到的棘手交易之一是一家钢管企业.这家公司宣称年收入达到6亿元,但从帐面上能查到的却只有1亿元.

也许这在中国并不奇怪,一些企业为了避税通常会向税务机构少报营业收入.但对於投资人来说,如何判断这家公司的真实收入?

起初,尽职调查团队试图通过原材料供应商查它的采购量,但很快发现上游的铁料供应商是它的关联公司;于是只好再查用电量,但没想到的是,发电厂也属於这家钢管企业;一直追查到用水量,才最终倒推出其产能和年收入--基本接近6亿元.

这折射出在中国,由於信息披露制度的不完善和公司的刻意隐瞒,投资者在一些内藏乾坤的财务数据面前,不得不与公司斗智斗勇,方能一窥真相.

特别是在经历了前期海外机构"作空中国"的风雨後,对中概股又爱又恨的投资者不得不更谨慎地思量:这件华丽的锦袍下究竟还藏着多少虱子?

不仅是董征,对於大量的风险投资机构(VC)、私募股权投资公司(PE)、基金公司和证券研究机构来说,他们总是希望获得更多真实可信的数据,以全面评估一家公司面临的风险,从而避免投资受损,这给尽职调查公司带来了更多的生意.

然而,在中国做调查会遇到大得多的阻力.

"在内地做审计比较困难,企业通常不太愿意主动配合.哪怕要一个最基本的数据,也得一把手亲自批示."香港立信德豪会计师事务所的合伙人罗柏达对路透说,如果企业刻意设局造假,审计公司通常很难识破.

汉能投资集团管理着约10亿元人民币的投资基金,曾在投行部门参与完成多项并购的董征说,投资人最担心的是目标公司资产结构里隐藏着巨额不明债务."这是很要命的,而且审计公司一般查不出来."

在各类商业调查的背後,是海外市场对中国的巨大投资需求.

据清科资本的数据,2011年有75家中国企业在海外上市,融资总额178.13亿美元.同年,多家中国公司曝出欺诈行为,中国公司发行的美国存托凭证(ADR)股价暴跌,海外投资者对中国公司的不信任情绪大增.

此间,浑水公司(Muddy Waters Research)因做空中国概念股而一举成名,先後"狙击"东方纸业(ONP.A)、绿诺国际RINO.O、中国高速频道、嘉汉林业TRE.TO和分众传媒FMCN.O等,受其攻击的公司,大部分股价出现大幅下跌.

许多人批评中国企业的公司治理是造成一系列欺诈的主要原因,另一些观察人士则不无嘲讽地表示,无知的美国投资者在寻找致富捷径的路上栽了跟头,贪婪的投资者对中国IPO(首次公开募股)的胃口大增,但他们往往忽视公司的基本面信息.与此同时,手持巨额现金的风险投资人蜂拥进入中国内地,匆忙将初创型公司包装上市,也对中概股的虚火推波助澜.

**尽职调查的需求被推高**

咨询公司、会计师事务所、律师事务所等专业服务机构正在尽职调查的各个环节中扮演着愈发重要的角色.

"(欲投资中国公司的)客户迫切希望更加深入地了解相关中国公司,但市场不够透明,让他们单凭自身力量无法达成这一目标.而尽职调查公司正好满足了这一市场需求."总部位於纽约的小型尽职调查公司China Six LLC首席执行官博明(Matt Pottinger)对路透说,尽职调查公司向客户提供真实可靠的信息,令後者更愿意投资於那些诚实、透明的中国公司.

董征在汉能的交易,通常需要进行两类调查:业务尽职调查和法律尽职调查.前者主要由公司自己完成,後者会聘请第三方协助."在跟被投资企业签订风险投资协议(Term Sheet)之後,会聘请有执业资格的审计公司和律所做第三方的尽职调查.第三方尽职调查的成本很高,一般项目至少都要几十万."

尽职调查通过两类方式进行:查阅公开资料和实地调研.研读公司各类公开资料是必做的功课,这些资料包括招股说明书、年报、官方网站和媒体报导等,它们最容易获得,也最为基础.而实地探访则是调查的重要环节--它可以印证公开资料的真实性,也可以成为质疑公司诚信的利器.

毕马威中国并购团队的成员曾经在一家制造业公司的厂区外驻扎了一周多,观察进出工厂的车辆数量和运载量,以评估其实际业务量,结果发现出车情况远没有该公司宣称的那麽多.

"如果按对方提供的数字,一周至少得有几百辆车出入,这与我们实际上看到的相差很远."毕马威(中国)合伙人王镇华说,"那一次我们发现了一些东西,不像他们之前披露的那麽好."

毕马威在中国有大约200人的团队专门做并购交易.王镇华还举例说,他和同事们曾经通过测算从上海到广州的卡车燃料消耗量和过路费,来推算一家物流公司的货运量,因为仅从财务资料上看,"销售情况不是很清楚."

对小公司来说,公开资料寥寥无几,所以调出和分析企业的工商档案(AIC Filings)往往成为突破口.工商档案上可以查到公司的财务数据,尽管申报的数据往往没有经过审计,但若与年报相差太大,该企业也相当可疑;工商档案还可以看出企业的实际受益人,以及该负责人是否通过上市公司来"养肥"自己的私人公司.

除了投资者最关心的核心财务数据外,尽职调查的内容往往还包括公司历史背景、资金来源、运营状况、过往商业交易纪录、公司高管和主要股东的诚信度,以及是否有欺诈和腐败的蛛丝马迹.

总部位於上海的咨询公司ChinaWhys创始人兼董事总经理Peter Humphrey在一封给路透的邮件中表示,尽职调查需要寻找那些值得特别留意的"示警红旗",比如那些在资产负债表上看起来并不显眼的风险.

优质的分析是尽职调查的关键,咨询公司青睐于雇佣那些有高水平研究技能和丰富生活经验的员工.Peter Humphrey本人曾在中国和东欧诸国有35年的生活工作经历,在创立ChinaWhys前,他曾做过20年的记者.

**多空之辩**

尽职调查公司和做空机构之间的区别在於:前者提供调查和反欺诈的咨询服务,他们是独立的,不会对进行调查的公司做空或者做多;後者则多为基金经理和证券研究公司,他们靠成功"押注"某一支股票的下跌而获利.

在Peter Humphrey看来,大多数稍具常识的做空机构不会刻意散播毫无根据的传言,基金经理和证券研究公司中流传的关於某些中国公司欺诈行为的调查,大多真实可靠.

"总体来看,这些公司籍籍无名,多为一些过往纪录可疑的狡猾商人成立,其目的多为欺骗中国和海外的投资人.很多中国投资者根本就不会理睬此类公司,但不幸的是,海外投资者对它们的辨别力偏弱,容易上当受骗,一个主要的原因是,他们无法对以中文提供的信息来源进行全面的尽职调查."他在回复路透的邮件中写道.

不过,一些观察人士认为,为了达到做空的目的,做空机构在狙击上市公司的时候,不排除有恶意低估其资产价值的可能.

一位在中国工作的外籍分析师认为,在混水之後的做空机构都是投机的短期行为,而非出於基本面研究得出的做空决定.

"很多美国做空机构很幼稚,他们认为能够轻松获得一家中国上市公司的黑幕.要真正挖出一家公司的负面情报绝非易事,除非你有内线."上述要求匿名的分析师对路透表示.

在王镇华看来,完全没有瑕疵的公司是不存在的,在评估一间公司时,需要平衡考虑问题."因为出发点或者立场不同,所以有些做空机构的报告可能不会将信息全面披露出来,很多时候就造成人们对信息理解的偏差,甚至对公司的状况产生误解."

他对那些渴望进入中国的海外投资者建议称:"对中国多一些耐心,不要因为表面的东西就放弃了一些好公司,其实很多时候企业提供给投资者的资料并非刻意欺骗和隐瞒."

China Six LLC的博明持类似观点,并非所有中概股都是质量低劣的企业,市场整体缺乏透明度令几乎所有中国公司的股价成为替罪羊.

"已经有些客户开始或准备做多中国公司.这也许说明,不少公司股价下跌实际上是代人受过."他说.

很多人都指望监管机构能够出面阻止欺诈行为的发生.但遗憾的是,除了加大信息披露等常规举措之外,监管机构基本也无能为力.当前旨在保护投资者的监管条款并不完美,上市公司总是能够适应监管从而发现钻空子的机会.

据立信德豪会计师事务所的一份调查报告,2011年,在232家香港恒生综合指数成分股公司中,未能全面遵守有关法则的上市公司数目有上升迹象,合规率仅为51%,未达期望.

报告并显示,在披露公司的企业管治工作方面,表现最好的是公用事业企业、科技企业和金融业,而工业产品、能源和地产业排在榜单末位.

该报告的主要负责人罗柏达表示,除了一小部分较为优质的公司外,大部分公司的披露做得还不够.比如,香港上市公司约有1/4是家族企业,他们会更多从大股东的利益做出考量,这种情况在亚洲较为普遍.

"大陆的情况更为特殊,很多内地私营企业仍是第一代创业者独掌大权,家族企业色彩更为明显,这也许是特定时代不可避免的现象."他说.(完)

(北京记者韩碧如对本文亦有贡献)

--审校 屈桂娟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。