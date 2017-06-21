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中国财经 | 2017年 6月 21日 星期三 09:37 BJT

沪综指开盘上涨 MSCI稍早宣布A股将被纳入其指数

路透上海6月21日 - 中国股市沪综指周三开盘上涨0.29%，因MSCI明晟(MSCI.N)稍早宣布计划自明年6月起将A股纳入MSCI新兴市场指数。

沪综指开盘报3,148.986点，涨8.973点或0.29%。

北京时间周三凌晨，美国指数公司明晟MSCI表示，将把中国大陆A股纳入其全球新兴市场指数，将有222只中国A股纳入其在全球被广泛追踪的MSCI明晟新兴市场指数 。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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