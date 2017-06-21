沪综指开盘上涨 MSCI稍早宣布A股将被纳入其指数

欣泰电气股票终止上市 7月17日起进入退市整理期--深交所
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透上海6月21日 - 中国股市沪综指周三开盘上涨0.29%，因MSCI明晟(MSCI.N)稍早宣布计划自明年6月起将A股纳入MSCI新兴市场指数。
沪综指开盘报3,148.986点，涨8.973点或0.29%。
北京时间周三凌晨，美国指数公司明晟MSCI表示，将把中国大陆A股纳入其全球新兴市场指数，将有222只中国A股纳入其在全球被广泛追踪的MSCI明晟新兴市场指数 。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透北京6月23日 - 中国国家审计署审计长胡泽君周五表示，对2016年度中央预算执行和其他财政收支审计后，发现财税领域部分事项改革亟待深化，如营改增相关配套措施不够完善；部分地方政府债务增长较快，有的还违规举债。
交易员表示，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求售五船高硫柴油，每船最多28,000吨，7-10月装运。