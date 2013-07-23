沪综指早盘收升逾2%

路透上海7月23日 - 中国股市沪综指周二早盘收市放量上涨逾2%，分析师指出，在贷款利率市场化心理压力得到舒缓后，金融股及有色煤炭等周期股今早展开反弹，成交量明显放大。

沪综指.SSEC早盘收报2,048.194点，涨43.432点，或2.17%。上海A股上午成交额为551亿元人民币，上日全天仅695亿元。蓝筹股标杆指数--沪深300指数.CSI300早盘收涨3.16%，报2,271.840点。

“早上大盘主要受周期股拉动，可能是反弹，也可能有资金护盘，但是这种周期股强势的连续性，我是没有特别强预期的。”华泰证券分析师周林指出。

交行金融研究中心下半年宏观经济展望报告指出，预计下半年经济增速仍有下行压力，不排除政府会在三季度出台温和的经济刺激政策的可能。

报告认为，为保证完成全年经济增速目标，下半年政府在稳定投资方面仍有可能有所动作。上半年由于政府换届，发改委审批项目较少，下半年项目审批可能会加快；未来在能源项目、交通基础设施建设（包括铁路、国省公路干线改扩建、民用机场、轨道交通、内河航运等）、棚户区改造、节能环保以及城市基础设施建设等领域将成为投资的重点。

沪深300指数期货主力8月合约早盘收报2,259.6点，涨4.13%。(完)

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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