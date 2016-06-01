沪综指小幅收跌 经济数据平稳大盘缩量震荡整理

路透北京6月1日 - 中国股市沪综指周三小幅收跌。分析师指出，今日公布经济数据平稳，大盘缩量震荡整理。继昨日强劲反弹后，短期市场重心有所上移，但存量资金主导的格局并未发生明显变化，大盘连续上攻动能不足，昨日表现抢眼的金融股今日领跌大盘。沪综指60日均线技术性压力较大，短期若无法放量突破此点位，大盘不排除在此再次陷入盘局。

沪综指.SSEC收报2,913.508点，跌3.108点或0.11%。上证A股今日成交2,195亿元人民币，上日为2,356亿元。

“感觉总体上没有那么强，但是大幅冲高之后，这种亢奋的状态可能能维持几天。”新时代证券策略分析师孙卫党表示。

国元证券策略分析师王明利称，随着美国加息预期的加强，人民币贬值走势再次形成，也不利于稳定投资者的情绪。从市场总体走势来看，上冲的动力不足，也在一定程度上产生了负反馈效应，弱势格局在没有重大利好出现的情况下，难以轻易改变。

最新公布的三项中国5月PMI指数两降一持平，其分项指数中的新订单和价格指数均下行，显示内外需疲软之下，经济增长动能开始边际减弱。不过，鉴于房地产和基建投资仍在发力，中国经济暂无失速风险。分析人士指出，考虑到短期经济下行压力尚不大，二季度经济增速仍有望接近一季度水准，而决策层最近也强调了供给侧改革的必要性和迫切性，短期政策宽松稳增长的必要性并不大。

中国人民币兑美元即期周三早盘小幅走贬，中间价连续第三日走贬，并继续刷新逾五年低点。交易员称，美元升息预期升温继续主导客盘情绪，新公布的财新中国制造业PMI则影响有限，客盘结汇明显放缓，购汇量有所上升，加上自营盘亦持有美元多头为主，拖累人民币小幅走贬，日内料挑战此前创出的年内低点6.5956元。

今日金融板块整体走势疲弱，对指数形成拖累。上证银行股指数收跌0.66%，券商股全线回落，方正证券(601901.SS)收跌2.17%。

沪深300指数.CSI300收报3,160.55点，跌0.28%,；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,131.8点，跌0.35%，成交13,754手。130亿元额度的沪股通净买入24.22亿元。（完）