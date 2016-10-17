沪综指震荡收跌 B股指数大幅跳水拖累大盘走弱

路透北京10月17日 - 中国股市沪综指周一震荡收跌。分析师指出，今日市场早盘窄幅整荡，14:00点后B股指数大幅跳水，盘中跌幅一度达到逾6%，拖累沪综指扩大跌幅。尽管钢铁有色等资源类股走势较为活跃，但市场仍缺乏量能支持，料后市续以整理走势为主。

沪综指.SSEC收报3,041.17点，跌22.64点或0.74%，上证A股今日成交1,794亿元人民币，上日为1,636亿元。

“今天的下跌主要是受B股影响。”首创证券策略分析师邵帅称。

中国股市沪B指.SSEB周一午后跳水，收跌逾6%。交易员指出，人民币兑美元汇率今日再度下行，投资者担忧这种贬值趋势将持续，将会拖累以美元计价的上海B股，午后抛盘突然增强，B指滚雪球式下跌。

他指出，近日锡业股份与建行签署债转股协议，成为地方国企债转股的首单，今日锡业股份强势拉升，并带动了钢铁、有色、煤炭股等资源类股票上涨。但债转股涉及板块多以权重股为主，缺乏资金支持的情况下，热点持续性和反弹力度将受到很大程度制约。

在云南锡业集团周日与中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)签署债转股协议后，云南锡业集团旗下锡业股份(000960.SZ)周日晚间公告称，建行将入股锡业股份旗下的华联锌铟公司，持股不高于15%股权，推动这家矿石公司新矿山项目顺利推进。锡业股份收报涨停至14.31元。

人民币兑美元即期周一早盘与中间价均创逾六年新低，主因上周五美元指数大幅反弹。交易员称，虽然在岸和离岸汇价持续走低，但市场并未现恐慌情绪，自营投机亦忌惮大行手段而表现相对谨慎，短期汇价料仍偏弱。

凯马B(900953.SS)、凌云B股(900957.SS)、汇丽B(900939.SS)跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,277.88点，跌0.85%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,271.0点，跌0.67%，成交10,665手。130亿元额度的沪股通净卖出1.44亿元。（完）