中国股市过山车只因光大证券自营误操作 多头空欢喜一场

2013年8月16日，光大证券在北京的一家营业部。 REUTERS/Jason Lee

* A股蓝筹股午前异动，股指单针上探

* 光大证券午后承认自营套利出差错

* 上海证交所和上海证监局的调查尚无结论

* 程序化交易现隐患

作者 林琦

路透上海8月16日 - 中国A股市场周五早盘尾市大盘蓝筹股的强拉，一度令投资者满心期待政策利好将出。不过好景不长，光大证券(601788.SS)午后公告其自营套利出错，这个意外令憧憬A股牛市的投资者空欢喜一场，亦给大盘短期走势带来变数。

周四晚间海外股市下跌、周五股指期货主力合约面临交割，给周五早盘大盘股的暴涨注入各种猜想元素，而大家期待最多的是政策红利。然而随着大盘股暴涨原因水落石出，政策利好预期迅速降温，大盘指数最终以绿盘收市。

今日大盘股的异动消耗了场内原本蓄积的部分做多动能，而且光大证券误操作买入的大盘股，短期内可能会抛出套现，解决其资金压力，沪综指下周将告别近日的小反弹，重返弱势。

“昨天小盘股就涨不动，今天大盘股又将力气用完了，股指下周走势偏弱，不用指望了。”银河证券资深分析师任承德指出。

本次事件的主角光大证券午后紧急停牌，两点左右发布公告称，公司策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题，现正在进行相关核查和处置。光大证券其他经营活动保持正常。

中国证监会发言人在收盘后的新闻例会上指出，上海证交所和上海证监局正对今日股市异常波动的原因进行调查，目前尚无调查结论。“证监会经过调查后会给大家一个说法，光大也有责任查明原因”。

对于外界传言光大证券正申请将今日误操作交易作废，上海证券交易所微博收市后迅速回应，“本所今日交易系统运行正常，已达成的交易将进入正常清算交收环节。”

**剧情跌宕不啻一部大片**

近期A股交易一直较为平静，反弹或调整都较为温和，市场人士基本认为今天将会是一个平静周末。而事实上，今日的A股交易绝对是一场经典电影剧本的上佳素材，许多海外电影常见的场景全部出现。

在上午一个半小时的沉闷交易后，11：06沪市突起波澜，工行(601398.SS)、中国石油(601857.SS)等多只权重股瞬间封涨停，一分钟内交易量达50亿元，是平时日成交量的1/10-1/20，沪综指眨眼间涨幅突破5%。随后这些大盘股涨幅缩小，早盘收市时股指涨幅锁定在3.19%。

市场沸腾了，投资者多方面打探上涨的原因。长江证券分析师宋中庆中午接受路透采访时，曾无奈表示，“消息面没有听说有变化啊，现在大家只能乱猜。”

综合各方观点，当时主流利好预期包括针对大盘蓝筹的T＋0交易机制、大盘蓝筹股部分国家股转为优先股、个股期权首选蓝筹股试点等。这些利好因素，此前国内证券监管局曾表态正在研究过程中，有一定可信性。

当然，少数投资者亦将上午大盘股大涨归结为期指合约到期时多空搏奕，但因今日到期的8月期约未平仓约仅五千多手，根本不值得多头斥资几十亿元在现货市场大动干戈，因此该预期不攻自破。

经过中午休市后，本场电影进入下半部，光大证券股票突然停牌，网上突然传出光大证券自营出现“乌龙指”，令其针对大盘股的买盘被放大数十倍或上百倍。据光大证券内部人士午后透露，上证所和银监局已赴公司现场调查。沪综指由于缺乏政策利好预期，午后由升转跌，收盘时下跌13.43点,或0.64%。

下午曾有国内媒体发出快讯，光大证券正申请将今日交易作废。不过上证所随后的声明否认了这种可能性。

“哪有这么便宜的事，出错了就要承担责任，我的印象里除了327国债曾有悔约外，再没有交易作废的例子。”上海一位资深交易员指出。

**程序化交易机制值得反思**

此次事件暴露出国内正在兴起的量化交易或程式化交易的漏洞。虽然光大证券及相关监管层尚未公布调查结果，但是象今日这样，大批量买单瞬间集中出手，而且以市价买入，价格直封涨停，虽然理论上符合程式化交易的特征，但并不符合国内股市实际情况。

以工商银行分时交易纪录来看，上午11:06－11：07两分钟内约3,300万股买盘即将这只沪市第二大权重股由4.00元附近拉升至4.35元涨停板.

在海外成熟市场，蓝筹股往往是关键股指的成份股，其成交会相当活跃，程序化交易不会令价格产生太大的变动。而今年以来，由于整体资金面偏紧以及经济下滑令银行和制造业股票业绩下滑，中国A股的大盘股成交低迷，象工商银行20日平均日交易量就在3,000万股左右。

若象今日这种不计数量的程序化买入，至少反映光大证券的程序化交易的后台风控机制可能存在漏洞，或者说是其风控机制不符合市场情况。甚至有人指出，在不少券商设定程序化止损盘的情况下，若有人操纵少数权重股瞬间异动，或会促发其止损盘启动而蒙受不该有的损失，国内程序化交易值得再反思。

“若是交易员人工输错，这是正常的，人总会犯错。但是若是象外界传言的，模拟盘误成实盘交易，那就是有问题的，模拟盘不应在交易时段，也应在封闭环境中。”任承德指出。

其实，国外亦不乏“乌龙指”的案例，2005年日本瑞穗证券交易员出错，令公司至少蒙受270亿日元损失；2010年美国亦爆出一交易员误操作，将百万打成十亿，迅即令道指出现逾千点暴跌。

(审校 黄凯)

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