中国期市连续交易扩容在即 重量级品种将“连夜登场”

作者 丁琦

路透上海11月15日 -一则不起眼的系统测试通知，宣告中国期货业在与全球接轨的道路上又迈出重要一步。继今年7月上海期金和期银连续交易成功上线后，期货夜盘阵营或将在年底开启扩容步伐，沪铜等重量级品种的“连夜登场”，将进一步带旺整个期市的交投人气。

而从交易所层面传出的信息看，近期连续交易制度不仅将在国内期货交易所之间推广，交易时间也有望进一步增加。

上海期货交易所周四宣布，今年12月7日和8日将启动全市场测试演练，以配合单边收取交易保证金和有色金属品种连续交易的顺利推出。被纳入夜盘（21:00-次日2:30）测试的品种除原有的黄金和白银外，还包括了铜、铝、锌、铅四大有色金属品种。

一位期货业内人士对路透表示，有色金属的夜盘交易最早将于12月下旬上线，范围即是上述测试的四个品种。不过上期所相关负责人在面对路透询问时未明确表态，仅表示相关准备工作正在积极推进。

“前一阶段我们召集会员公司和部分现货企业开会，征求和汇总了对连续交易的意见。现在正在做行情服务商和会员升级的工作，至于推出时间还要等证监会方面的批复，”这位负责人表示。

值得注意的一点是，上期所曾在今年6月初发布通知，宣布6月25日至7月2日开展夜盘模拟交易测试，紧接着7月5日黄金和白银的连续交易便正式上线运行。业内人士表示，此次铜等有色品种的系统测试时间定在12月初，意味着连续交易品种年内扩容的可能性很大。

光大期货研究所所长叶燕武表示，“像沪铜这样的大品种本身运行就已很成熟，推出夜盘只是‘临门一脚’的事。”

他并指出，金属期货的连续性与外盘逐步接轨，将给众多有色产业链企业带来完善的风险管理工具，降低部分企业夜盘时段只能通过海外市场操作的局限性，及其带来的头寸信息保密问题。

事实上，将目光瞄准夜盘这个巨大市场的不只有上期所一家，大连商品交易所交易部总监张英军周三在国际油脂油料大会上表示，大商所正在进行夜盘交易系统方面的准备，预计明年上半年就可推出。

各交易所竞相开拓夜盘的背后，是连续交易对成交的明显带动。上期所统计显示，截至9月末，黄金日均成交量较连续交易前增长4.19倍，白银日均成交量较连续交易前增长8.69倍。上期所在全球贵金属期货市场中的交易份额亦大幅提升。

浏览上期所黄金和白银期货成交量月度变化图，请点选链接 link.reuters.com/rub74v

而此次四个有色品种的纳入，不仅表明夜盘家族数量上的增加，也意味着投资者群体也将从相对局限的贵金属领域，扩展至同样具有国际市场联动性的其他商品类别，尤其是铜等热门品种。

中国期货业协会数据显示，今年1-10月，仅沪铜一个品种的累计成交金额就达到14.73万亿元人民币，占全部品种的6.53%，高于黄金和白银的总和。而大商所部分活跃品种的成交更是在全球举足轻重，美国期货业协会(FIA)的数据显示，2013年上半年，大商所豆粕的成交量在全球农产品期货和期权中排名第一。

**连续交易将更“连续”**

连续交易制度的全面推进，不仅意味着交易标的扩容，从各大交易所高层近期的表态看，交易时间也有望进一步增加，“傍晚盘”和“假期盘”在不远的将来都有望成为现实。

刊登在大商所网站上的张英军的发言稿称，“我们主要的思路先和相关产品的交易所进行覆盖，首先要覆盖CME，还有油脂油料的时间，以及棕榈油的交易时间我们也会考虑。这些交易时间可能对市场带来比较大的促进，夜盘交易会有比较大的创新。”

以棕榈油为例，全球主要交易市场--马来西亚衍生品交易所(BMD)棕榈油期货的午盘交易时间是15:00-18:00，这意味着傍晚时段也有可能被纳入国内连续交易的时间范围。

此外，上期所总经理刘能元在9月的一个会议上曾表示，将适时推广连续交易至其他品种，并研究长假期间的连续交易及进一步延伸连续交易时间等问题。而中国证监会发言人此前在介绍连续交易情况时，亦作了类似表态。

目前上期所夜盘交易时段为每天的21:00至次日凌晨2:30，基本覆盖了北美主要交易时段，对于傍晚前后的欧洲交易时段尚未涉及，而如果遇到春节、国庆等国外大部分地区正常交易的时段，更是会出现连续几天的交易“空档期”，让持仓过节的投资者颇有些“听天由命”的感觉。

为防范假日期间的市场风险，目前各大交易所都在选择在长假前后调高交易保证金比例，并扩大涨跌停板幅度的措施。

光大期货的叶燕武表示，如果假期交易也能和国际接轨，价格断裂的风险将会大大降低，从而有效减轻交易所的风控压力，不过假期盘和长假风控制度的调整涉及到许多方面的工作，应该会有一个循序渐进的过程。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--国家能源局数据显示，中国10月全社会用电量同比增长9.5%，为连续第二个月增速放缓。这也从侧面表明宏观经济前几个月出现的反弹小浪花动能已经减弱。

--皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)联手中石化(0386.HK)(600028.SS)，在中国中部地区钻井探测页岩潜在储量，该地区目前为止页岩气勘探活动还非常少。

--中国国家发改委宣布，自周五(11月15日)起，国内汽、柴油价格每吨分别下调160元和155元人民币。这是新的成品油定价机制实施以来，油价首次“三连跌”。

--冰岛当局表示，挪威正在考虑是否与中国合作开发冰岛石油资源。挪威有权参与中国石油公司中海油(0883.HK)的勘探许可，寻找介于冰岛与挪威扬马延岛之间水域的石油。

--俄罗斯政府宣布，已批准中国石油天然气集团公司在俄大型投资项目，收购俄最大独立天然气生产公司--诺瓦泰克(Novatek)持有的亚马尔(Yamal)液化天然气股份公司20%股份。

--物流服务提供商--Malca-Amit近日宣布在上海自贸区内设立一家可容纳2,000吨的黄金仓库。该仓库负责人周三对路透表示，目前已与多家交易所和商业银行有过接触，未来除存放黄金外，还会拓展至古董、名画等。

--中国大连商品交易所理事长刘兴强周三称，下一步交易所将不断丰富包括油脂油料在内的农林畜产品期货品种系列，完善各类期货品种结构，并推动期权早日上市。

--中国期货市场即将迎来第36个商品期货品种。郑州商品交易所周二晚间宣布，粳稻期货合约将于11月18日(下周一)上市交易。

--两名贸易消息人士周二表示，必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)支付给中国铜冶炼商明年铜精矿船货的加工精炼费(TC/RC)为每吨80美元和每磅8美分。(完)

(审校 张喜良)

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