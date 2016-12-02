沪深交易所调整两融可充抵保证金证券要求 扩大标的股票范围

路透北京12月2日 - 中国沪深交易所周五表示，调整可充抵保证金证券折算率要求，将静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率下调为0%；同步扩大了融资融券标的股票范围，将标的股票数量由现有的873只扩大到950只。其中上交所标的股票由485只增加至525只，深交所标的股票由388只增加至425只，调整将自12月12日起实施。

深交所网站新闻稿称，折算率调整后，静态市盈率在300倍以上或公司业绩亏损的股票，将不能折算为融资融券保证金。但按照新老划断原则，对新规实施前（12月9日收市前）已开仓的合约，投资者不需要因本次规则调整导致的保证金不足进行平仓或追加保证金，并可按照相关规定及合同约定办理展期。

“此次折算率调整，可提高融资融券担保物质量，进一步降低融资融券业务风险，有利于引导投资者理性投资、价值投资，进一步促进融资融券业务和资本市场健康稳定发展。”新闻稿称。

新闻稿并称，本次扩大范围增加标的股票77只，新增的标的股票主要为市盈率较低、流通市值较大、交易较为活跃和市场表现较为稳定的股票。此次标的股票范围的扩大，将进一步拓宽标的股票的覆盖面，满足投资者多样化投资需求。此前证券交易所已对标的股票进行4次扩大范围。

新闻稿指出，沪深证券交易所将建立标的证券定期评估调整机制，每季度末对标的证券进行一次双向调整，及时剔除出不符合条件的标的证券，并调入符合条件的优质证券，维持标的证券数量的稳定性，同时有效优化标的证券结构，便于投资者控制风险。

新闻稿明确，沪深证券交易所将按照从严到宽、从少到多、逐步扩大的原则，确定标的股票的名单，并向市场公布。为便于实际操作，上海、深圳证券交易所均要求证券公司于每周最后一个交易日收市后根据股票静态市盈率，按规定对其可充抵保证金证券折算率进行调整，调整后的折算率于下一交易日起实施。（完）

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