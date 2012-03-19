19日盘前分析：短期步入震荡调整期

在七连周阳之後，A股终於迎来了二周连阴。上周三长阴杀跌，沉重地打击了市场人气，周五又中阳反抽，沪综指重新收复2400点整数关口，显示多方动能并未枯竭。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

在七连周阳之後，A股终於迎来了二周连阴。上周三长阴杀跌，沉重地打击了市场人气，周五又中阳反抽，沪综指重新收复2400点整数关口，显示多方动能并未枯竭。

从技术层面分析，在5、10、20日均线失守後，目前沪综指受到半年线的支撑，表明2400-2500点密集成交区压力沉重，尽管上周五指数反弹，但是明显缺乏量能配合，调整风险并未完全释放。预计短期大盘步入了震荡调整期，但中期反弹尚未完全结束。

笔者认为，短期来看，如果基本面没有发生突变，前期高点不会很容易突破，但沪综指下方也有半年线和60日线的支撑，3到4月是上市公司年报和一季报密集披露期，同时两会结束又使政策改善预期面临阶段性降温，预计阶段性的震荡整理将是未来一段时期主基调。

消息面，10月底，郭树清接任素有“火山口”之称的证监会主席一职，开始掌舵资本市场航船。

四个多月以来，证监会党委以“贴近市场、贴近企业、贴近投资者”为主题，深入开展了领导干部下基层活动，监管层大兴调研之风，多地走访，问计各方，广开言路，共谋资本市场改革发展新思路。一线调研增进了证监会和市场及投资者之间的沟通和信任，更带来了监管层的启发、思考和改革，资本市场新政频出，市场气象一新。

另外，3月信贷市场依然波澜不惊。存款增长面临压力，中小银行信贷投放能力仍受制约。市场人士表示，春节後企业开工，信贷需求开始逐渐放大，预计3月银行业新增贷款约8000亿元。但是，随着经济增速下滑，银行信贷不良率反弹或成为大概率事件，这将导致银行出现惜贷情绪。一季度2.4万亿元信贷目标可能落空。（完）

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