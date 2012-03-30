30日盘前分析：A股继续释放风险

承接周三两市股指破位下行之势，沪深两市股指昨日再度双双下跌，短短两个交易日，沪综指已经跌去了近百点，让一二月份以来的反弹成果损失近半。今日是三月份的最後一个交易日，三月份的月K收阴已成定局。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

承接周三两市股指破位下行之势，沪深两市股指昨日再度双双下跌，短短两个交易日，沪综指已经跌去了近百点，让一二月份以来的反弹成果损失近半。今日是三月份的最後一个交易日，三月份的月K收阴已成定局。

2131点开始的反弹，关键支撑因素有两个，一个是经济的企稳回升，另一个是货币政策的逐渐放松。但是进入三月以来，不断公布的数据证明这两个支撑条件是不成立的，因此，大盘下挫也就在所难免，也算是对前期反弹的一种修正。

从技术层面分析，大盘连续大幅下跌，短线存在一定的技术性反抽需求，但是目前看，即使反抽，力度也不会太强，同时在股指下跌过程中，成交量始终保持低迷态势，显示短线风险仍有待释放。

随着清明小长假即将来临，在股指连续破位下跌後，短期市场情绪日益谨慎，中期则市场分歧较大。建议投资者维持防御性仓位，等待战略反攻的信号。

消息面，证监会党委书记、主席郭树清29日表示，要牢牢把握期货市场服务实体经济发展的根本要求，牢牢守住不发生系统性风险的底线，切实加强市场法制和监管，维护 “三公”原则，保护投资者合法权益，对市场操纵和欺诈等违法违规行为采取“零容忍”的态度。他要求，抓紧建设原油期货市场，稳妥推出国债、白银、焦煤等重要期货品种，加强相关农产品期货品种的研究开发力度，加强对铁矿石等战略性品种及期权等新交易工具的研究。

另外，64家基金公司旗下的873只基金2011年年报今日披露完毕。天相统计数据显示，2011年873只基金亏损5004亿元，这是中国基金业历史上仅次于 2008年的第二大亏损年度。除货币市场基金和保本型基金外的其他各类型基金去年均出现亏损，股票型和混合型基金成为亏损“重灾区”。（完）

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