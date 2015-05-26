版本:
中国
中国财经 | 2015年 5月 26日 星期二 15:21 BJT

沪综指收升2%续创逾七年新高 赚钱效应吸引资金不断入市

路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周二收升2%，再创逾七年新高，且为连续第六日上涨。分析师称，近期股市持续上涨，吸引外围资金继续涌入，军工板块及中小盘股成为今日领涨板块，整体成交维持高位水平。

沪综指.SSEC收报4,910.897点，涨97.10点或2.02%，此前收盘高点为2008年1月21日的4,914.44点；上证A股今日成交11,302亿元人民币，上日为10,711亿元。

“这波是由流动性推动的行情，流动性还没有衰遏，赚钱效应吸引资金不断入市，而且证监会最近也表明态度，不会过多干预市场，让大家放心不少。”长江证券分析师宋中庆指出。

他指出，短期内大盘回调就是买入机会，相信沪综指挑战5,000点不会遇到太大阻力。

两市近四百股个股涨停报收，包括中国卫星(600118.SS)、中航动控(000738.SZ)等。

沪深300指数.CSI300收报5,198.918点，涨1.95%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM5尾盘报5,262.2点，涨2.08%，成交1,513,414手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入35.9亿元。（完）

(发稿 林琦；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐