沪综指收升2%续创逾七年新高 赚钱效应吸引资金不断入市

沪综指.SSEC收报4,910.897点，涨97.10点或2.02%，此前收盘高点为2008年1月21日的4,914.44点；上证A股今日成交11,302亿元人民币，上日为10,711亿元。

“这波是由流动性推动的行情，流动性还没有衰遏，赚钱效应吸引资金不断入市，而且证监会最近也表明态度，不会过多干预市场，让大家放心不少。”长江证券分析师宋中庆指出。