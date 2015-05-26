沪综指收升2%续创逾七年新高 赚钱效应吸引资金不断入市

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周二收升2%，再创逾七年新高，且为连续第六日上涨。分析师称，近期股市持续上涨，吸引外围资金继续涌入，军工板块及中小盘股成为今日领涨板块，整体成交维持高位水平。
沪综指.SSEC收报4,910.897点，涨97.10点或2.02%，此前收盘高点为2008年1月21日的4,914.44点；上证A股今日成交11,302亿元人民币，上日为10,711亿元。
“这波是由流动性推动的行情，流动性还没有衰遏，赚钱效应吸引资金不断入市，而且证监会最近也表明态度，不会过多干预市场，让大家放心不少。”长江证券分析师宋中庆指出。
他指出，短期内大盘回调就是买入机会，相信沪综指挑战5,000点不会遇到太大阻力。
两市近四百股个股涨停报收，包括中国卫星(600118.SS)、中航动控(000738.SZ)等。
沪深300指数.CSI300收报5,198.918点，涨1.95%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM5尾盘报5,262.2点，涨2.08%，成交1,513,414手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入35.9亿元。（完）
(发稿 林琦；审校 曾祥进)
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