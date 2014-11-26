沪综指受金融股带动收升1.4% 逾三年来首次站上2,600点

路透北京11月26日 - 中国股市沪综指周三收升1.4%，逾三年来首次站上2,600点整数关口。分析师称，今日券商、保险和银行等金融股高举领涨大旗，加之有新股网下申购资金解冻，提振大盘冲关多隘，连续五日上涨；尽管大涨后短线存在技术调整要求，但料不会改变整体上涨趋势。

沪综指.SSEC收报2,604.35点，大涨36.75点或1.43%，此前收盘高点为2011年8月26日的2,612.19点；上证A股今日成交3,160亿元人民币，上日为2,814亿。

“现在在逼空呢，我觉得盘面很好啊，现在市场就是一个普涨的格局，今天这个板块明天那个板块。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示，降息后市场连续大涨后短期或有调整，但调整并不妨碍市场中期运行趋势。

他并认为，按惯例年底资金面可能略有紧张，但不会对行情形成掣肘，货币政策利好预期对金融板块的业绩形成支撑。

上证180金融指数.SSE180FI收盘大涨3.69%，其中光大证券(601788.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报2,723.02点，涨1.39%；沪深300指数期货主力12月合约CIFZ4收报2,745.6点，涨1.11%，成交1,244,011手，沪股通130亿元额度.NQUOTA.SH使用33亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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