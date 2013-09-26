前三季中国股权相关融资额列全球第二--汤森路透

摩根大通、法兴和东方汇理成为人民币银行间汇市即期做市商
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透上海9月27日 - 汤森路透数据显示，前三季全球股权及股权相关发行总金额达5,153亿美元，其中中国市场尽管今年来A股新股发行一直暂停，但与中国企业相关的股权融资额仍高达477亿美元，占全球市场的9.3%，位列第二，仅次于美国企业（1,808亿美元）。
截止9月23日数据显示，中国A股股权及股权相关发行总额达到269亿美元，同比下降8.9%，是自2009年211亿美元以来的前三季度数额新低，主要是因为今年以来A股首次公开发行（IPO）市场暂停。去年前三季A股IPO融资额达144亿美元。
在A股融资活动中，今年前三季增发等再融资总额达230亿美元，占总量的85.5%；可转债发行募资39亿美元。
前三季中国企业在境外证券交易所IPO共22项，发行金额达59亿美元；其中香港证交所IPO共14项，发行总额达57亿美元。而中国企业前三季在海外市场的再融资127亿美元。
在与中国企业相关的股权融资活动中，高盛(GS.N)位居承销商依然排行榜首，总承销金额69.3亿美元，市场份额为14.5%；瑞银UBSN.VX稳居第二，中金公司则跃升第三。在上半年承销商排名中，高盛、瑞银和海通(600837.SS)分居前三位。
高盛除2月独家承销中国石化(600028.SS)(0386.HK)价值31亿美元的H股配售交易外，还与中金公司8-9月共同承销招商银行(600036.SS)(3968.HK)价值55亿美元的A+H股配股交易。(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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