沪综指收盘近持平 增量资金入市支撑大盘强势震荡

路透上海4月29日 - 中国股市沪综指周三收盘近持平。分析师指出，尽管新一轮新股发行即将临近，且场内获利盘较丰厚，但是场外资金仍是源源不断入场，股指下调压力减弱，大盘今日维持4,500点以下高位震荡，成交量有所萎缩。

沪综指.SSEC收报4,476.620点，微涨0.405点，或0.01%；上证A股今日成交7,485亿元人民币，较上日的10,566亿元减三成。

“我们希望（大盘）能够痛快地调一下，但还是调不下来，市场上钱太多了，你看每周新开户数就能知道。”长江证券分析师宋中庆表示。

中国证券登记结算公司最新数据显示，上周新增A股股票帐户数达413万户，再次刷新历史新高，该数据已连续五周保持百万户级别的增长。同时上周末中国的股票帐户数首次突破2亿户，达2.01亿户。

他指出，虽然相当多老股民因心存风险意识，不敢盲目冲高，但之前已被数次验证错误，他们的谨慎风格有所松动。若是近日大盘持续保持强势，可能会吸引前期退场资金重返市场，大盘在消化新股压力后有望上冲5,000点。

沪深300指数收报4,774.326点，涨0.68%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报4,773.4点，涨1.56%，成交1,175,271手。130亿元额度的沪股通净买入7.6亿元。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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