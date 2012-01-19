中国股市盘前看点--1月19日

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--欧元区11月经常帐.
--美国12月消费者物价指数(CPI)/核心CPI.
--美国1月14日当周初请失业金人数.
--欧洲央行/欧盟执委会/IMF就欧盟/IMF救助爱尔兰的进程举行季度新闻发布会
**宏观经济和政策面**
--国家统计局综合司司长盛来运表示,从经济增长的动力来看,下一个阶段中国宏观经济继续保持平稳较快增长是完全有可能的;尽管物价总水平上涨势头已经得到了明显控制,但宏观经济政策对物价上涨仍需要保持足够的警惕.
--国务院日前印发规划提出,"十二五"期间,中国全部工业增加值年均增长8%左右,工业增加值率较"十一五末"提高2个百分点.
**重点行业和公司**
--来自中国工业和信息化部的消息称,为实现节能减排的目标,主管部门对节能服务产业的扶持政策2012年还将密集出台.
--科技部发布医疗器械科技产业"十二五"专项规划,预期2011-2015年将拉动新增医疗器械产值2,000亿元人民币,出口额占国际市场总额比例提高到5%以上.
--中国建筑(601668.SS)公告称,公司近期获得多个建筑施工项目,合同总金额为228.4亿元,相当於其2010年度营收的6.2%.
--中海油服(601808.SS)(2883.HK)公告称,在建"海洋石油682"船舱发生进水事故,该船投资额约7.4亿元,公司称已为该船建造项目投了全额保险.
**海外动向**
--美国股市周三收涨,盘中升至7月来最高,因IMF寻求帮助受欧洲债务危机重创的国家,且高盛第四季获利超预期打消了对银行业获利的部分担忧.道琼工业指数收高96.88点,或0.78%,至12,578.95点..NCN
**关键点位**
--沪综指.SSEC节前将在2,200-2,300点区间震荡.(完)
--整理 冉莹; 审校 黄凯
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。