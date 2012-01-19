中国股市盘前看点--1月19日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧元区11月经常帐.

--美国12月消费者物价指数(CPI)/核心CPI.

--美国1月14日当周初请失业金人数.

--欧洲央行/欧盟执委会/IMF就欧盟/IMF救助爱尔兰的进程举行季度新闻发布会

**宏观经济和政策面**

--国家统计局综合司司长盛来运表示,从经济增长的动力来看,下一个阶段中国宏观经济继续保持平稳较快增长是完全有可能的;尽管物价总水平上涨势头已经得到了明显控制,但宏观经济政策对物价上涨仍需要保持足够的警惕.

--国务院日前印发规划提出,"十二五"期间,中国全部工业增加值年均增长8%左右,工业增加值率较"十一五末"提高2个百分点.

**重点行业和公司**

--来自中国工业和信息化部的消息称,为实现节能减排的目标,主管部门对节能服务产业的扶持政策2012年还将密集出台.

--科技部发布医疗器械科技产业"十二五"专项规划,预期2011-2015年将拉动新增医疗器械产值2,000亿元人民币,出口额占国际市场总额比例提高到5%以上.

--中国建筑(601668.SS)公告称,公司近期获得多个建筑施工项目,合同总金额为228.4亿元,相当於其2010年度营收的6.2%.

--中海油服(601808.SS)(2883.HK)公告称,在建"海洋石油682"船舱发生进水事故,该船投资额约7.4亿元,公司称已为该船建造项目投了全额保险.

**海外动向**

--美国股市周三收涨,盘中升至7月来最高,因IMF寻求帮助受欧洲债务危机重创的国家,且高盛第四季获利超预期打消了对银行业获利的部分担忧.道琼工业指数收高96.88点,或0.78%,至12,578.95点..NCN

**关键点位**

--沪综指.SSEC节前将在2,200-2,300点区间震荡.(完)