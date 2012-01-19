19日盘前分析：目前市场进退维谷

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
A股市场昨日震荡收低，继周二创逾27个月最大单日涨幅後，引发部分获利卖盘离场，令沪综指再度冲击2300点关口未果，中小市值股领跌，创业板更是创出新低。
从近几日大盘暴涨暴跌的走势看，反映出当前市场多空双方分歧巨大，目前距离春节收官仅剩下两个交易日的时间，在没有突发利好支撑下，大盘很难有所作为。
从外围市场看，隔夜欧美股市继续上涨之势。美国股市周三收涨，盘中升至7月来最高，因国际货币基金组织(IMF)寻求帮助受欧洲债务危机重创的国家，且高盛第四季获利超预期打消了对银行业获利的部分担忧。
由於春节资金需求量大，面对当前市场资金偏紧的局面，继周二央行展开1690亿元逆回购後，昨日下午央行再次针对个别大银行进行了规模约2000亿元的逆回购操作。市场人士预计，19日央行将在公开市场进行较17日规模更大的逆回购操作。
总的来说，政策是本轮反弹的发端，也是行情持续的关键。目前大盘进入当前区域上下两难的时候，管理层对於政策放松的基调将成为决定股指短期走势的关键。
消息面，商务部新闻发言人沈丹阳18日表示，一季度我国外贸形势是比较严峻、比较复杂的，但相信企业应该还是能够渡过难关，外贸还会继续保持平稳或适度增长。
沈丹阳在商务部新闻发布会上指出，由於国家已经采取了稳定出口退税、稳定汇率、稳定加工贸易政策等举措，并加大了对出口企业特别是中小企业的扶持力度，尽管一季度外贸形势严峻，但相信无论是出口还是进口，应该还会继续保持平稳或适度增长。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。