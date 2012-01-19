19日盘前分析：目前市场进退维谷

经过昨日的强劲上涨之後，面对2300点重要阻力位，多方未能再接再厉，今日A股市场全天呈现震荡下探走势，尽管沪综指一度跃上2300点关口，但是受到权重股拖累，最终该关口得而复失，尾盘沪综指最终报收於2266.38点，下跌1.39%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

A股市场昨日震荡收低，继周二创逾27个月最大单日涨幅後，引发部分获利卖盘离场，令沪综指再度冲击2300点关口未果，中小市值股领跌，创业板更是创出新低。

从近几日大盘暴涨暴跌的走势看，反映出当前市场多空双方分歧巨大，目前距离春节收官仅剩下两个交易日的时间，在没有突发利好支撑下，大盘很难有所作为。

从外围市场看，隔夜欧美股市继续上涨之势。美国股市周三收涨，盘中升至7月来最高，因国际货币基金组织(IMF)寻求帮助受欧洲债务危机重创的国家，且高盛第四季获利超预期打消了对银行业获利的部分担忧。

由於春节资金需求量大，面对当前市场资金偏紧的局面，继周二央行展开1690亿元逆回购後，昨日下午央行再次针对个别大银行进行了规模约2000亿元的逆回购操作。市场人士预计，19日央行将在公开市场进行较17日规模更大的逆回购操作。

总的来说，政策是本轮反弹的发端，也是行情持续的关键。目前大盘进入当前区域上下两难的时候，管理层对於政策放松的基调将成为决定股指短期走势的关键。

消息面，商务部新闻发言人沈丹阳18日表示，一季度我国外贸形势是比较严峻、比较复杂的，但相信企业应该还是能够渡过难关，外贸还会继续保持平稳或适度增长。

沈丹阳在商务部新闻发布会上指出，由於国家已经采取了稳定出口退税、稳定汇率、稳定加工贸易政策等举措，并加大了对出口企业特别是中小企业的扶持力度，尽管一季度外贸形势严峻，但相信无论是出口还是进口，应该还会继续保持平稳或适度增长。（完）

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