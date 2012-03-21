21日盘前分析：千亿养老金或提振市场

昨日A股市场全日震荡下挫，沪综指跌幅超过1%，再度失守2400点关口，短线调整风险仍有待释放。以创业板为首的中小盘题材股跌幅居前，市场赚钱效应明显减弱。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场全日震荡下挫，沪综指跌幅超过1%，再度失守2400点关口，短线调整风险仍有待释放。以创业板为首的中小盘题材股跌幅居前，市场赚钱效应明显减弱。

从消息面看，今日市场整体偏暖，其中广东千亿元养老金即将入市，有望对当前市场起到提振作用，不过能投入股市的资金量预计不大。

业内人士认为，广东养老金入市将为A股市场注入强心剂，如果其他省份养老金的运用也突破以往保守的"存银行、买国债"，转而寻求更加积极的投资渠道，无疑会对股市的资金面构成长期利好。

从外围市场看，外围股市及商品市场的走势不是很给力。因担忧中国的成长势头减弱以及喜忧参半的美国数据影响，周二美股收跌。欧洲主要股指周二也以下跌报收，跌幅均在1%以上。

笔者认为，经济回落造成上市公司业绩回落，而成品油价格上调使市场对上市公司业绩担忧进一步加剧，对於短线而言，A股存在短期回调压力，投资者需要密切关注半年线的得失，等待市场企稳信号。但预计受流动性稳步改善与经济见底支撑，A股中期向好趋势不变。

消息面，经国务院批准，全国社会保障基金理事会（下称“社保基金会”）受广东省政府委托，投资运营广东省城镇职工基本养老保险结存资金1000亿元。委托投资期限暂定两年，新增资金将更多配置到固定收益类产品中。

另外，监管层近日就证券公司发行短期融资券事宜发文表示，经与人民银行沟通，2004年发布的《证券公司短期融资券管理办法》继续有效，证券公司可继续在银行间市场发行短期融资券。近期，已有证券公司提出发行短期融资券的申请。分析人士指出，此举将增加证券公司财务弹性，提高资本金使用效率，支持业务创新发展。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。