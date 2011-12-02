中国股市盘前看点--12月2日

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--欧元区10月生产者物价指数(PPI)
--美国11月非农就业报告
**宏观经济和政策面**
--国土资源部近日要求,严禁工商企业租赁农地後擅自改变用途,进行非农业建设,以加强耕地保护,维护农民利益.
--中国证监会主席郭树清表示,证监会下一步将从包括加快统一监管的场外市场建设步伐、研究柜台交易可行性、切实加强资本市场诚信建设、防控和打击内幕交易等六个方面,推进资本市场改革创新.
--从相关银行人士处了解到,截至11月28日,工行(601398.SS)(1398.HK)、农行(601288.SS)(1288.HK)等四大国有商业银行新增贷款仅1,400多亿元人民币.预计金融机构全月新增贷款在5,000亿元左右,低於市场预期的6,000亿元.
**重点行业和公司**
--中国南车(601766.SS)(1766.HK)称,近期签订若干项重大合同,合计金额约58.7亿元,占其2010年营业收入的9%.其中包括与铁道部相关路局签订总值20.7亿元的动车检修合同.
--处於僵局中的庞大集团(601258.SS)和浙江青年莲花汽车公司收购萨博汽车一事,或许迎来新的转机.第一财经日报周五报导称,两家中国企业计划减少收购股权比例,期望获得萨博的重要关联方通用汽车(GM.N)的同意.
**海外动向**
--美国股市周四变动不大,上日曾大幅收高.但投资者担心一旦周五非农就业报告不及预期,近期强劲数据或为市场抛售打下铺垫.道琼工业指数.DJI跌25.65点,或0.21%,至12,020.03点
**关键点位**
--沪综指.SSEC下档关键支撑位於2,300点附近.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)