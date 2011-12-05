中国股市盘前看点--12月5日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--意大利/法国/德国/英国/欧元区11月服务业采购经理人指数(PMI)

--欧元区12月Sentix投资者信心指数

--欧元区10月零售销售

--美国供应管理协会(ISM)11月非制造业指数

**宏观经济和政策面**

--中国副总理王岐山表示,当前严峻复杂的世界经济形势必然导致全球总需求不足,在此情况下,中国要继续保持外贸政策的稳定性和连续性,积极扩大进口,减轻进出口企业税费.

--银监会主席助理阎庆民表示,明年银行新增信贷规模料比今年略有增加,但仍要严控银行业房地产相关贷款的风险.

**重点行业和公司**

--据中国经营报报导,中国住房和城乡建设部已知会地方政府,对於"限购令"即将到期的城市,如果没有极其特殊的情况,须出台政策对限购令的有效期进行延续.

--中证报援引有关人士透露,为解决进口天然气长期亏损及定价混乱等问题,中国正酝酿天然气定价改革;新方案不但实现国产气与进口气价格统一,且将实现不同气源在同一省份门站价格统一.

--大唐发电(601991.SS)(0991.HK)称,此次上网电价调整後,公司下属燃煤机组的调价容量加权平均上网电价将上调约25.92元/兆瓦时,涨幅约6.5%;公司下属水电机组的平均上网电价将上调约19.57元/兆瓦时,涨幅约6.64%.

**海外动向**

--美国股市上周五收盘基本持稳,但本周录得近三年来表现最佳的一周,今日公布的数据显示美国失业率降至两年半低位.道琼工业指数微跌0.61点,或0.01%,至12,019.42点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC下档关键支撑位於2,300点附近.(完)

--发稿 冉莹; 审校 林高丽

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