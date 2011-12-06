中国股市盘前看点--12月6日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧元区第三季区内生产总值(GDP)修正值

--美国ICSC/高盛连锁店12月3日当周销售

--美国Redbook连锁店12月3日当周销售

**宏观经济和政策面**

--中国证券报报导称,由於11月的最後三天信贷投放超出预期,预计11月银行业新增贷款将达到5,500-6,000亿元人民币.

--中证报指出,央行下调存款准备金率0.5个百分点,预计一次性释放约3,700亿元资金.市场人士表示,准备金集中退款与财政放款一道,奠定了年底前资金面适度宽松的格局,但春节前後资金压力将重新显现,存款准备金率或再次下调.

--年关将近,民间借贷将按惯例进行年终清算,还贷高峰期来临.温州市政府相关报告认为,企业资金链断裂引发的倒闭和企业主出走现象可能还会在局部地区出现.

**重点行业和公司**

--工信部消息称,正在组织编制"十二五"(2011-2015年)工业节水专项规划,作为工业废水的排放大户,造纸及纸制品业今後将受限制.

--庞大集团(601258.SS)称,公司将继续与浙江青年莲花汽车公司、瑞典汽车SWAN.AS、萨博汽车及重组管理人等各方,探讨各种可行的新的投资方案.

--上海汽车(600104.SS)公布产销快报,11月下属各家企业共实现汽车销售35.94万辆,较去年同期的31.73万辆增长13.26%.

--东吴证券称,其A股首次公开发行(IPO)的发行价格确定为6.5元,为发行区间上限,募集32.5亿元资金.

--宝山股份(600019.SS)公告称,公司正在筹划部分资产调整事宜,为避免对公司股价造成重大影响,公司股票自今日起停牌.

**海外动向**

--美国股市周一收高,但涨势遭德国和其它欧洲信用评级最高的国家或遭调降的消息削弱.道琼工业指数上升78.41点,或0.65%,至12,097.83点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC预计短期内大盘在2,307上方震荡.(完)