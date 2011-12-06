中国股市盘前看点--12月6日

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--欧元区第三季区内生产总值(GDP)修正值
--美国ICSC/高盛连锁店12月3日当周销售
--美国Redbook连锁店12月3日当周销售
**宏观经济和政策面**
--中国证券报报导称,由於11月的最後三天信贷投放超出预期,预计11月银行业新增贷款将达到5,500-6,000亿元人民币.
--中证报指出,央行下调存款准备金率0.5个百分点,预计一次性释放约3,700亿元资金.市场人士表示,准备金集中退款与财政放款一道,奠定了年底前资金面适度宽松的格局,但春节前後资金压力将重新显现,存款准备金率或再次下调.
--年关将近,民间借贷将按惯例进行年终清算,还贷高峰期来临.温州市政府相关报告认为,企业资金链断裂引发的倒闭和企业主出走现象可能还会在局部地区出现.
**重点行业和公司**
--工信部消息称,正在组织编制"十二五"(2011-2015年)工业节水专项规划,作为工业废水的排放大户,造纸及纸制品业今後将受限制.
--庞大集团(601258.SS)称,公司将继续与浙江青年莲花汽车公司、瑞典汽车SWAN.AS、萨博汽车及重组管理人等各方,探讨各种可行的新的投资方案.
--上海汽车(600104.SS)公布产销快报,11月下属各家企业共实现汽车销售35.94万辆,较去年同期的31.73万辆增长13.26%.
--东吴证券称,其A股首次公开发行(IPO)的发行价格确定为6.5元,为发行区间上限,募集32.5亿元资金.
--宝山股份(600019.SS)公告称,公司正在筹划部分资产调整事宜,为避免对公司股价造成重大影响,公司股票自今日起停牌.
**海外动向**
--美国股市周一收高,但涨势遭德国和其它欧洲信用评级最高的国家或遭调降的消息削弱.道琼工业指数上升78.41点,或0.65%,至12,097.83点.
**关键点位**
--沪综指.SSEC预计短期内大盘在2,307上方震荡.(完)
--发稿 冉莹; 审校 林高丽
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透北京2月4日 - 中国工业和信息化部周六发布行政处罚决定书，对金华青年汽车制造有限公司、重庆力帆乘用车有限公司和郑州日产汽车有限公司等七家车企因涉及新能源车骗补进行行政处罚，包括暂停其申报新能源汽车推广应用推荐车型资质等。
路透北京2月4日 - 中国国务院周六发布全国国土规划纲要（2016-2030年），提出落实节约优先战略，坚持陆域开发与海域利用相统筹；到2030年，国土开发强度不超过4.62%，城镇空间控制在11.67万平方千米以内。