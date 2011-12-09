中国股市盘前看点--12月9日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国11月消费者物价指数(CPI)/生产者物价指数(PPI)/工业增加值等数据

--欧盟峰会

--美国10月国际贸易收支

--美国12月路透/密西根大学消费者信心指数初值

**宏观经济和政策面**

--全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,近期人民币汇率波动是正常的,没有任何一国货币汇率可以一直单边升值,如果因为人民币升值或贬值而恐慌,是很不理性的行为.

**重点行业和公司**

--国务院发展研究中心市场经济研究所署名文章称,房地产调控处在关键时期,应坚持调控不动摇,需着手建立房地产市场健康运行的长效机制,应尽早设计和建立符合中国国情、有利於遏制投机、鼓励自住和改善型需求的房地产税收制.

--住建部政策研究中心副主任王珏林指出,目前房地产市场的购买需求还很大,政策一旦放松,房价就会反弹.即使是区域性的政策放松,也可能会影响全国调控的大局,所以调控政策不会也不能放松.

--中石油系统内部人士透露,天然气十二五(2011-2015年)规划正紧锣密鼓地制定中,徵求意见稿已大体形成,即将上报国务院审批;根据规划,到十二五末,中国天然气消费总量有望达2,300亿-2,600亿立方米,较今年实现翻番增长.

--新华保险公告称,其A股首次公开发行(IPO)的发行价格确定为每股23.25元人民币,接近发行区间下限,募集规模达36.86亿元.

**海外动向**

--美国股市周四收跌,此前欧洲央行为决策者正准备一大规模欧债危机解决方案的冀望泼冷水,且德国拒绝接受增强欧元区援助基金火力的部份建议.道琼工业指数收跌198.67点,或1.63%,至11,997.70点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC考验2,300点整数关口.(完)