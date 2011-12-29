中国股市盘前看点--12月29日

中国阿里巴巴集团澳新总部开幕 欲从全球需求升温中获益
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--德国12月消费者物价指数(CPI)和消费者物价调和指数(HICP)初值
--欧元区11月M3货供额
--美国12月24日当周初请失业金人数
--美国11月房屋待完成销售指数
**宏观经济和政策面**
--国家发改委主任张平称,今年前三季度内需对经济增长贡献率达到101%,其中最终消费的贡献率由去年同期的32.7%高到47.9%,资本形成由55.5%下降到53.4%.
--国家税务总局局长肖捷表示,明年将大力推进重点税源企业税收专业化管理试点,加强国际税收管理体系建设和跨境税源专业化管理;完善对跨地区经营汇总纳税企业所得税征管,加强对高收入者个人所得税征管.
--中国银行发布报告称,外部环境恶化、楼市调整和产能过剩等因素的影响下,2012年中国的经济和物价增速将出现"双降".货币政策稳中趋松的空间和可能性明显加大.明年中国GDP增8.8%,比今年降0.5个百分点,CPI涨幅料3.5%
--国家外汇管理局公布,中国外汇储备主要构成来源--银行代客结售汇11月为逆差8亿美元,这是数据正式公布以来的首次逆差.
**重点行业和公司**
--国资委表示,预计2011年中央企业实现净利润接近或突破9,000亿元人民币,经济增加值保持在3,000亿元以上.
--国家旅游局局长邵琪伟表示,旅游业增加值已占到国内生产总值(GDP)的4%以上,今後中国还将对旅游业发展加大政府投入,并将制定国民旅游休闲纲要.
--新华网周三援引农业部部长韩长赋表示,2012年将使全国粮食产量稳定在10,500亿斤以上.
--据上海证券报周四报导,无论是散户还是机构投资者,2011年A股二级市场的投资业绩只能用惨淡经营来形容.统计显示,国内260余只券商集合理财产品中获得正收益的不足两成,且多为低风险类产品,权益类产品堪称"全军覆没".
**海外动向**
--美国股市周三下跌超过1%,此前经历一波年底前的强劲涨势.标普500指数回吐年内涨幅,因欧元区财政状况再度引发市场担心.道琼工业指数.DJI收跌139.94点,或1.14%,至12,151.41点
**关键点位**
--沪综指.SSEC考验2,100点整数关口的支撑.(完)
--整理 林琦; 审校 林高丽
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。
路透北京2月6日 - 根据中国国有资产管理委员会划定的公司制改制时间表，预计今年内全面完成国有企业公司制改制，将深入推进央企公司制股份制和混合所有制改制，积极探索集团层面股权多元化改革，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。