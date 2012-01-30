中国股市盘前看点--1月30日

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国12月个人所得/个人支出
--欧盟峰会
**宏观经济和政策面**
--中国总理温家宝撰文称,中国将进一步完善人民币汇率形成机制,增强人民币汇率双向浮动弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定;另外,民间借贷是正规金融的补充,有一定的积极作用.
--国家外管局近日披露了RQFII(人民币合格境外机构投资者)投资额度审批情况表.截至1月20日,RQFII初期试点的200亿元人民币额度全部下放,由9家基金系公司和12家证券系公司分享.
**重点行业和公司**
--深发展(000001.SZ)刊登公告称,预计2011年净利为99.94亿元至106.19亿元,同比增长60-70%.
--基於股价前期大幅下挫,海南航空(600221.SS)(900945.SS)将其A股定向增发方案中发行价格由原先的不低於6.42元/股改为不低於4.19元/股,并相应扩大发行量,保证其80亿元募资目标不变.
**海外动向**
--美国联邦储备理事会(FED,美联储)上周三表示,至少在2014年底之前不会升息,以支持迟滞的经济复苏,远晚于投资者的预期.国际黄金,原油等大宗商品市场大幅上涨,纽约期金上周累计涨幅超过4%.
--美国股市上周五收盘基本持稳,削减当日稍早跌幅,因投资者将市场走低视为在2012年表现强劲首月的买入良机.道琼工业指数.DJI收跌74.17点,或0.58%,至12,660.46点.上周道琼工业指数累计下跌0.5%..NCN
--上周香港股市仅周四和周五两个交易日,不过美国量化宽松可能性提高刺激大盘人气,港股持续上涨.恒生指数.HSI两天累计上涨1.95%..HKCN
**关键点位**
--沪综指.SSEC上档2,350点一线或面临较大压力.(完)
--整理 林琦; 审校 丁淑琴
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周五连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。