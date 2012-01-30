中国股市盘前看点--1月30日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国12月个人所得/个人支出

--欧盟峰会

**宏观经济和政策面**

--中国总理温家宝撰文称,中国将进一步完善人民币汇率形成机制,增强人民币汇率双向浮动弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定;另外,民间借贷是正规金融的补充,有一定的积极作用.

--国家外管局近日披露了RQFII(人民币合格境外机构投资者)投资额度审批情况表.截至1月20日,RQFII初期试点的200亿元人民币额度全部下放,由9家基金系公司和12家证券系公司分享.

**重点行业和公司**

--深发展(000001.SZ)刊登公告称,预计2011年净利为99.94亿元至106.19亿元,同比增长60-70%.

--基於股价前期大幅下挫,海南航空(600221.SS)(900945.SS)将其A股定向增发方案中发行价格由原先的不低於6.42元/股改为不低於4.19元/股,并相应扩大发行量,保证其80亿元募资目标不变.

**海外动向**

--美国联邦储备理事会(FED,美联储)上周三表示,至少在2014年底之前不会升息,以支持迟滞的经济复苏,远晚于投资者的预期.国际黄金,原油等大宗商品市场大幅上涨,纽约期金上周累计涨幅超过4%.

--美国股市上周五收盘基本持稳,削减当日稍早跌幅,因投资者将市场走低视为在2012年表现强劲首月的买入良机.道琼工业指数.DJI收跌74.17点,或0.58%,至12,660.46点.上周道琼工业指数累计下跌0.5%..NCN

--上周香港股市仅周四和周五两个交易日,不过美国量化宽松可能性提高刺激大盘人气,港股持续上涨.恒生指数.HSI两天累计上涨1.95%..HKCN

**关键点位**

--沪综指.SSEC上档2,350点一线或面临较大压力.(完)