中国股市盘前看点--1月31日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国1月芝加哥采购经理人指数(PMI)和1月经济谘商会消费者信心指数

--意大利12月失业率和PPI

--欧元区12月失业率

**宏观经济和政策面**

--证券时报称,相关部门正在制订的养老金投资运营办法最快将在一季度发布,入市比例很可能参照企业年金有关办法,即最高可达30%,据此推算,最多约有5,800亿元人民币资金可入市.

--上海证券报称,证监会正在研讨改进新股发行审核制度,承销定价方式或更趋灵活,例如引导和鼓励发行人、承销商自主安排询价、定价和承销方式.

**重点行业和公司**

--银监会公布数据显示,截至2011年末,银行业金融机构总资产为111.5万亿元人民币,同比增长18.3%.该增幅较去年10月份的低谷水平有所回升.

--三一重工(600031.SS)公告称,旗下控股子公司三一德国将联合中信基金共同收购德国普茨迈斯特公司100%股权,交易总金额3.6亿欧元.

--上汽集团(600104.SS)称,因整车销量上升等,预计2011年公司净利润同比增长40%以上.

--中国铝业(601600.SS)称,预计2011年度的净利将按年减少50%以上,因受铝价大幅下跌,以及电价上涨加大了成本压力.鞍钢股份(000898.SZ)预计,2011年度的业绩将由盈转为亏,录得约21.51亿元人民币的净亏损.

--葛洲坝(600068.SS)称,公司与南苏丹电力签订水电站项目合同,金额约为89亿元,总工期为80个月.

**新股发行**

--中国交通建设(1800.HK)称,将启动A股首次公开发行(IPO),本次拟在上海证券交易所发行不超过16亿股A股,网上申购日为2月15日.募集资金总规模大幅下调至不超过50亿元.

**海外动向**

--美国股市周一小幅收低,因希腊债务谈判陷入僵局,不过午後大盘拉升并扳回部分跌幅,显示出了市场在今年伊始曾展现出的韧性.道琼工业指数.DJI收跌6.74点,或0.05%,至12,653.72点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC上档2,350点一线或面临较大压力.(完)

--整理 林琦; 审校 丁淑琴

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