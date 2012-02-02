中国股市盘前看点--2月2日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧元区12月生产者物价指数(CPI)

--美国第四季非农生产率及单位劳工成本初值

**宏观经济和政策面**

--针对当前小微企业经营压力大、融资难等困局,中国国务院周三晚间称,将出台新举措加大支持小微企业力度,其中包括中央财政将安排150亿元设立中小企业发展基金.

--2012年中央一号文件周三公布,文件把农业科技摆上更加突出的位置,称必须大幅度增加农业科技投入,保证财政农业科技投入增幅明显高於财政经常性收入增幅.

--中国证监会网站周三稍晚公开披露拟首次公开发行(IPO)A股的在审企业信息,截止1月底共有515家企业向证监会上报IPO申请,有14家城商行和农商行扎堆出现.

**重点行业和公司**

--新华人寿保险(601336.SS)(1336.HK)周四公告称,公司拟发行总额不超过100亿元人民币的次级定期债券,以及50亿元的债务融资工具,以提升公司偿付能力充足率.

--为加快中国光伏发电规模化应用,中国财政部等三部委周三发布通知,启动今年"金太阳"示范工程,将支持集中建设的用户侧光伏发电等项目.但因光伏发电系统建设成本大幅下降,今年用户侧光伏发电项目补贴将继续削减.

--为促进中国物流业健康发展并减轻物流企业负担,财政部近日表示,从今年1月1日至2014年末,中国国内物流企业的大宗商品仓储用地将获得城镇土地使用税减半徵收的优惠.

**海外动向**

--美国股市周三延续1月升势,此前全球制造业数据良好提振市场人气,且希腊和民间债权人就拖延已久的债务重组磋商接近达成协议.道琼工业指数.DJI收升83.55点,或0.66%,至12,716.46点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC上档2,350点一线将面临较大压力.(完)

--整理 林琦; 审校 黄凯

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