中国股市盘前看点--2月3日

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--汇丰发布1月中国服务业PMI
--美国1月非农就业报告
--美国供应管理协会(ISM)1月非制造业指数和企业活动指数
--欧元区12月零售销售
**宏观经济和政策面**
--中国总理温家宝周四称,中国正考虑更大力参与到欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)之中.
**重点行业和公司**
--中国石油(0857.HK)(601857.SS)称,已经完成收购皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)於加拿大Groundbirch页岩气项目中20%权益.
--中国电力企业联合会近日表示,受整体经济形势的影响,预计2012年中国电力需求增速将回落2个百分点左右,并呈现前低後高的走势.2011年中国全社会用电量为46,928亿千瓦时,同比增长约12%.
**海外动向**
--美国股市周四收盘变动不大,因投资者在周五关键的非农就业报告公布前持观望态度,不过芯片制造商高通公布强劲获利後,科技类股上涨.道琼工业指数.DJI收低11.05点,或0.09%,至12,705.41点.
**关键点位**
--沪综指.SSEC上档2,350点一线将面临较大压力.(完)
--整理 林琦; 审校 黄凯
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路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周五连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。