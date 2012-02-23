中国股市盘前看点--2月23日

致公党提案建议尽快出台改善新三板流动性的一揽子解决方案
路透北京3月3日 - 中国民主党派致公党中央日前准备的提案建议，应尽快出台改善全国中小企业股转系统（俗称“新三板”）流动性的一揽子解决方案，加紧推出新三板分层后的差异化制度安排，进一步丰富新三板的产品供给，推动新三板成为创新型、创业型、成长型中小企业的综合金融服务平台。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国2月18日当周初请失业金人数
--美国联邦储备委员会(美联储,FED)公布一周资产负债表情况
--欧洲央行(ECB)管委会会议,无利率决议.
**宏观经济和政策面**
--中国证监会主席郭树清表示,当前和今後一段时期,证监会将开发更多面向农业和农民的证券期货产品,显着提高公司类债券融资比重,进一步改善市场价格结构不合理状况,切实解决新股发行价格过高和恶炒绩差股问题等.
--央行调查统计司司长盛松成表示,中国资本项目开放的风险不大,不能过分强调利率市场化、汇率自由化或者人民币国际化条件完全成熟再进行资本账户开放.可用5-10年的时间,依次审慎开放不动产、股票及债券交易.
**重点行业和公司**
--银监会主席尚福林强调,要进一步提高银行业对外开放质量和水平,今年无论是国际经济形势还是国内经济形势都存在很大不确定性,国际经济金融动荡及中国经济运行中的一些风险因素,对外资银行的影响不容忽视,外资银行监管工作任重道远.
--国土资源部通知称,2012年要坚持房地产调控政策不动摇,继续以保障性安居工程用地落实为重点做好住房用地供应工作,避免土地供应总量、结构和价格大起大落.
--建设银行(601939.SS)(0939.HK)董事长王洪章称,要加强对政府融资平台贷款、房地产贷款、理财业务、新兴业务等重点业务、领域的风险防范,坚决防止不良贷款反弹.
--万科(000002.SZ)200002.SZ公布备受关注的安信地板首份检测报告称,万科武汉魅力之城项目复检的安信实木复合地板所检指标全部合格,其中甲醛释放量指标仅为0.2mg/L.
--*ST兴业(600603.SS)公告称,拟向控股股东厦门大洲控股集团及相关第三方,发行股份购买其持有的新疆某矿业有限公司100%股权,公司也将因此转型矿业开采.
**海外动向**
--美国股市周三由银行股领跌,标准普尔500指数在10个月高位前止步,此前欧洲企业活动疲弱的迹象重燃对海外市场经济衰退的担忧.道琼工业指数收低27.02点,或0.21%,至12,938.67点.
**关键点位**
--沪综指.SSEC短线沪指站上2,400点可能性较大.(完)
--整理 冉莹; 审校 乔艳红
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路透北京3月3日 - 中国民主党派致公党中央日前准备的提案建议，应尽快出台改善全国中小企业股转系统（俗称“新三板”）流动性的一揽子解决方案，加紧推出新三板分层后的差异化制度安排，进一步丰富新三板的产品供给，推动新三板成为创新型、创业型、成长型中小企业的综合金融服务平台。
路透香港3月3日 - 投行瑞信周五的报告称，预计中海油于南美洲国家圭亚那的合营开发项目储量最快于今年底入帐，有助减轻市场对其生产前景的担忧。
路透上海3月3日 - 国际管理咨询公司--罗兰贝格最近发布今年第一季全球电动汽车发展指数报告称，由于市场持续快速增长，中国的电动汽车行业总量处于全球领先地位。