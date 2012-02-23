中国股市盘前看点--2月23日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国2月18日当周初请失业金人数

--美国联邦储备委员会(美联储,FED)公布一周资产负债表情况

--欧洲央行(ECB)管委会会议,无利率决议.

**宏观经济和政策面**

--中国证监会主席郭树清表示,当前和今後一段时期,证监会将开发更多面向农业和农民的证券期货产品,显着提高公司类债券融资比重,进一步改善市场价格结构不合理状况,切实解决新股发行价格过高和恶炒绩差股问题等.

--央行调查统计司司长盛松成表示,中国资本项目开放的风险不大,不能过分强调利率市场化、汇率自由化或者人民币国际化条件完全成熟再进行资本账户开放.可用5-10年的时间,依次审慎开放不动产、股票及债券交易.

**重点行业和公司**

--银监会主席尚福林强调,要进一步提高银行业对外开放质量和水平,今年无论是国际经济形势还是国内经济形势都存在很大不确定性,国际经济金融动荡及中国经济运行中的一些风险因素,对外资银行的影响不容忽视,外资银行监管工作任重道远.

--国土资源部通知称,2012年要坚持房地产调控政策不动摇,继续以保障性安居工程用地落实为重点做好住房用地供应工作,避免土地供应总量、结构和价格大起大落.

--建设银行(601939.SS)(0939.HK)董事长王洪章称,要加强对政府融资平台贷款、房地产贷款、理财业务、新兴业务等重点业务、领域的风险防范,坚决防止不良贷款反弹.

--万科(000002.SZ)200002.SZ公布备受关注的安信地板首份检测报告称,万科武汉魅力之城项目复检的安信实木复合地板所检指标全部合格,其中甲醛释放量指标仅为0.2mg/L.

--*ST兴业(600603.SS)公告称,拟向控股股东厦门大洲控股集团及相关第三方,发行股份购买其持有的新疆某矿业有限公司100%股权,公司也将因此转型矿业开采.

**海外动向**

--美国股市周三由银行股领跌,标准普尔500指数在10个月高位前止步,此前欧洲企业活动疲弱的迹象重燃对海外市场经济衰退的担忧.道琼工业指数收低27.02点,或0.21%,至12,938.67点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC短线沪指站上2,400点可能性较大.(完)

--整理 冉莹; 审校 乔艳红

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