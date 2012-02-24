中国股市盘前看点--2月24日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--路透/密西根大学2月美国消费者信心指数终值

--美国1月新屋销售年率、美国ECRI一周领先指标

--20国集团(G20)代表及部长级会议

--世界银行行长佐利克将发表讲话

**宏观经济和政策面**

--中国国务院发展研究中心主任李伟表示,今年中国经济发展的内、外环境趋於复杂,不确定因素增加,短期需求回调和中长期潜在增长率下降叠加,经济增长面临较大下行压力.预计全年经济增长将在8.5%左右.

--人力资源和社会保障部副部长胡晓义周四称,正在与有关部门研究社会保险基金保值增值具体操作办法,但何时入市,暂时还没有时间表.

--央行货币政策委员会委员李稻葵表示,由於今年国内外仍有许多不确定因素,所以货币政策仍需"走一步看一步",今年一季度是政策预调微调的关键.宏观经济发展最大的不确定性仍是房地产,而股市可能会有较好的发展.

**重点行业和公司**

--国土资源部数据显示,2011年中国石油天然气探明储量大幅增加.其中石油勘查新增探明地质储量13.70亿吨,同比增长20.6%;天然气勘查新增探明地质储量7,659.54亿立方米,同比增长29.6%.

--中国证券报周五援引业内人士透露,铁道部今年或启动新一轮动车组招标工作,这将是2010年以来铁道部首次启动动车组招标工作;预计招标规模可能达180列左右,中证研究中心估计招标金额可能会在300亿至400亿元人民币.

--从环保部了解到,《环境服务业"十二五"规划(徵求意见稿)》提出,到2015年环境服务业产值占环保产业的比重达到30%以上,发展10至20个年产值在100亿以上的全国型综合性环境服务集团外,并鼓励环境服务类企业在境内外领域上市融资.

--民生银行 600016.SS 1988.HK 公告称,公司增发不超过16.5亿股境外上市外资股的计划获得证监会核准通过,募资将全部用於补充核心资本.

**海外动向**

--美国股市周四收涨,此前数据显示美国劳工市场仍在复苏之中,但股指在迫近2008年雷曼兄弟破产前触及的高位时,升势再一次止步.道琼工业指数收升46.02点,或0.36%,至12,984.69点..NCN

**关键点位**

--沪综指 .SSEC 围绕2,400点震荡整固.(完)