中国股市盘前看点--2月24日

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--路透/密西根大学2月美国消费者信心指数终值
--美国1月新屋销售年率、美国ECRI一周领先指标
--20国集团(G20)代表及部长级会议
--世界银行行长佐利克将发表讲话
**宏观经济和政策面**
--中国国务院发展研究中心主任李伟表示,今年中国经济发展的内、外环境趋於复杂,不确定因素增加,短期需求回调和中长期潜在增长率下降叠加,经济增长面临较大下行压力.预计全年经济增长将在8.5%左右.
--人力资源和社会保障部副部长胡晓义周四称,正在与有关部门研究社会保险基金保值增值具体操作办法,但何时入市,暂时还没有时间表.
--央行货币政策委员会委员李稻葵表示,由於今年国内外仍有许多不确定因素,所以货币政策仍需"走一步看一步",今年一季度是政策预调微调的关键.宏观经济发展最大的不确定性仍是房地产,而股市可能会有较好的发展.
**重点行业和公司**
--国土资源部数据显示,2011年中国石油天然气探明储量大幅增加.其中石油勘查新增探明地质储量13.70亿吨,同比增长20.6%;天然气勘查新增探明地质储量7,659.54亿立方米,同比增长29.6%.
--中国证券报周五援引业内人士透露,铁道部今年或启动新一轮动车组招标工作,这将是2010年以来铁道部首次启动动车组招标工作;预计招标规模可能达180列左右,中证研究中心估计招标金额可能会在300亿至400亿元人民币.
--从环保部了解到,《环境服务业"十二五"规划(徵求意见稿)》提出,到2015年环境服务业产值占环保产业的比重达到30%以上,发展10至20个年产值在100亿以上的全国型综合性环境服务集团外,并鼓励环境服务类企业在境内外领域上市融资.
--民生银行 600016.SS 1988.HK 公告称,公司增发不超过16.5亿股境外上市外资股的计划获得证监会核准通过,募资将全部用於补充核心资本.
**海外动向**
--美国股市周四收涨,此前数据显示美国劳工市场仍在复苏之中,但股指在迫近2008年雷曼兄弟破产前触及的高位时,升势再一次止步.道琼工业指数收升46.02点,或0.36%,至12,984.69点..NCN
**关键点位**
--沪综指 .SSEC 围绕2,400点震荡整固.(完)
--整理 冉莹; 审校 林高丽
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透北京2月27日 - 中国外管局近日发布通知称，银行间债券市场境外机构投资者可以在具备资格的境内金融机构办理人民币对外汇衍生品业务，该业务遵守实需交易原则，限于对冲以境外汇入资金投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。
路透北京2月27日 - 路透综合33家分析机构的预估中值显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅降至51.1。虽然高频数据显示工业生产指标表现不错，但由于2月初仍正值中国传统春节假期，制造业生产受到一定影响。