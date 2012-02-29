中国股市盘前看点--2月29日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧元区1月消费者物价调和指数(HICP)

--美国第四季国内生产总值(GDP)、2月芝加哥采购经理人指数(PMI)

--欧洲央行长期再融资操作结果

--美联储主席贝南克在众议院金融服务委员会就货币政策发表半年一度的证词

**宏观经济和政策面**

--中国证监会机构部日前下发通报显示,对已搜集的包括引入存量发行制度、扩大网下配售比例、提高机构投资者参与度等证券行业建言,监管层正加紧研究可行性及实施方案,多项政策正在论证和酝酿中.

--中国证券报社评文章称,2月前20天工行 601398.SS 1398.HK 等四大银行新增贷款合计约750亿元人民币,预计前两个月金融机构信贷同比回落近三成.低迷的信贷增长,加剧各方对需求降低和经济下行风险的担心.

--中国综合开发研究院(中国深圳)院长樊纲表示,今年是中国经济"软着陆"基本完成的过程,初步预计全年经济增速将达到8.5%左右.

**重点行业和公司**

--文化部称,"十二五"(2011-2015年)期间,文化产业增加值年平均现价增长速度高於20%,2015年比2010年至少翻一番,实现倍增.

--宝钢股份 600019.SS 称,控股股东--宝钢集团及其两全资子公司将受让其不锈钢和特钢公司股权以及不锈钢事业部和特钢事业部全部资产.标的资产交易基准价格合计451.92亿元,出售完成後宝钢股份将获得95.8亿元收益.

--伊利股份 600887.SS 2011年实现净利润18.09亿元,同比增长超过100%.

--三一重工 600031.SS 与起重机生产商--奥地利帕尔菲格公司(Palfinger AG) PALF.VI 签署协议,双方将成立两家合资公司,各持有50%股份.

**海外动向**

--美国股市周二收升,道指自2008年5月来首次收在13,000点上方,标普500指数也攻克一高点,美国消费者信心数据良好及油价回落助推接近五个月的升势.道琼工业指数收升23.61点,或0.18%,至13,005.12点..NCN

**关键点位**

--沪综指 .SSEC 2,500点仍面临较大阻力.(完)