中国股市盘前看点--3月1日

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--中国制造业官方PMI和汇丰PMI终值发布
--欧洲2月采购经理人指数、消费者物价调和指数(HICP),1月失业率
--美国2月25日当周初请失业金人数
--欧元区财长开会讨论希腊与民间债权人间的债务重整问题
**宏观经济和政策面**
--中国证监会主席郭树清称,资本市场将日益走向成熟稳定,投资者合法权益将得到更好保护.目前最迫切任务是深化发行体制改革,完善发行、退市、分红制度.
--截至周三(2月29日),291家创业板上市公司通过年报等方式披露2011年年度相关财务数据.据深交所统计,上述公司2011年度实现净利润215.51亿元人民币,较2010年度同比增长13.88%.
**重点行业和公司**
--国务院常务会议同意发布新修订的《环境空气质量标准》,部署加强大气污染综合防治重点工作.具体措施包括加快淘汰电力、钢铁、建材、有色、石化、化工等行业的落後产能等.
--建设银行 0939.HK 601939.SS 副行长朱小黄透露,今年该行新增存款目标约与去年持平,力争比去年实际新增有所增加;全年计划新增网点600多家,另外,为统一利用国际、国内两个市场,建行有意收购一家欧洲的私人银行牌照.
--据悉,兴业银行 601166.SS 有望引进中国人保集团、中国烟草等两家以上机构作为战略投资者,但交易尚待监管部门批准.据投行人士测算,在新的资本监管背景下,要保持较高的业务发展速度,兴业银行至少需要定向增发250亿-260亿元人民币.
--酒钢宏兴 600307.SS 重启非公开发行股票事宜.拟定向增发至多21.72亿股,发行价3.83元/股,募集资金总额不超过85亿元.
**海外动向**
--美国股市周三收低,结束四天连涨势态.美联储主席贝南克未明确暗示美联储会推出更多刺激举措,令投资人失望.道琼工业指数收低53.05点,或0.41%,至12,952.07点..NCN
**关键点位**
--沪综指 .SSEC 2,500点整数关口阻力大.(完)
--整理 冉莹; 审校 乔艳红
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透香港2月28日 - 中国银行的香港分支--中银香港周二称，已就收购母行的印尼以及柬埔寨业务签订协议，交易作价逾25亿人民币。
路透上海2月28日 - 国际知名管理咨询公司--麦肯锡最新调研报告显示，中国的共享经济中，共享出行正快速普及，而共享空间和共享技能方兴未艾。麦肯锡认为，共享经济在中国尚处发展初期，需要解决商业模式、就业影响、社会价值等多项课题。