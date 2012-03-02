中国股市盘前看点--3月2日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧元区1月生产者物价指数(PPI)

--美国2月24日当周ECRI领先指标

--欧洲理事会会议

**宏观经济和政策面**

--中国证券报援引业内人士估计,2月人民币新增贷款将在7,000亿元人民币以内.除非3月出现信贷飙升,否则一季度新增贷款低於2.4万亿元的预期目标将成大概率事件.

--巨额地方融资平台贷款中逾半数将在未来三年内集中到期.为切实化解风险,银监会明确,今年地方平台贷风险监管的指导思想是,遵循"政策不变、深化整改、审慎退出、 重在增信"的原则.

**重点行业和公司**

--央行等七部委联合发文,将积极引入多元化投融资主体,引导金融资源支持水利建设.

--四大国有商业银行召开会议,研究商业银行全面落实差别化住房信贷政策,满足居民首次购买自住普通商品住房的贷款需求,在基准利率之内根据风险合理定价.

--工信部预计,今年钢材消费增速小幅下降,全年钢材出口维持在5,000万吨,进口1,500万吨左右.今年进口量预计增至7.3亿吨,高於2011年的6.86亿吨.

--中国神华(601088.SS)(1088.HK)拟收购控股股东神华集团及其下属公司所持共四家从事电力及煤炭相关业务公司的股权或资产.经评估,交易价格为34.49亿元.

--福田汽车(600166.SS)2011年实现净利润11.52亿元,同比下滑29.99%.

**海外动向**

--美国股市周四上扬,重回2008年高位,因银行股跳升且有来自劳工市场的正面数据,不过油价大幅上涨限制股市涨幅.道琼工业指数收升28.23点,或0.22%,至12,980.30点..NCN

**关键点位**

--沪综指.SSEC2,500点整数关口阻力大.(完)