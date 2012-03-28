中国股市盘前看点--3月28日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--澳洲央行公布金融稳定检视报告

--美国2月耐用品订单

--美国财政部长盖特纳先後出席众议院拨款委员会有关2013财年财政部预算,以及促进经济增长的听证会

**宏观经济和政策面**

--国务院副总理王岐山称,场外交易市场是多层次资本市场的重要组成部分,要探索建设全国统一的场外交易市场,提高直接融资比重,以满足多元化投融资需求.(here)

**重点行业和公司**

--中煤能源(1898.HK)(601898.SS)去年净利按年增长31%,基本符合市场预期.

--在停牌四个多月後,广州药业(600332.SS)(0874.HK)周三公布其重组方案,将换股吸收合并同属大股东广药集团的兄弟公司白云山000522.SZ,并增发股份收购集团资产.这将开创国内企业跨沪、深、港三地交易所进行资产整合的先河.

--江西铜业(0358.HK)(600362.SS)去年净利按年升32%,为65.9亿元人民币.

**海外动向**

--美国股市周二从近四年高位回落收跌,但许多大型股触及新高,受助于投资组合经理在临近季度末买入表现最好的个股.道琼工业指数.DJI收跌43.90点,或0.33%,至13,197.73点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC短线将试探2,300点整数位的支撑. (完)

--整理 林琦; 审校 乔艳红

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