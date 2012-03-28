中国股市盘前看点--3月28日

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--澳洲央行公布金融稳定检视报告
--美国2月耐用品订单
--美国财政部长盖特纳先後出席众议院拨款委员会有关2013财年财政部预算,以及促进经济增长的听证会
**宏观经济和政策面**
--国务院副总理王岐山称,场外交易市场是多层次资本市场的重要组成部分,要探索建设全国统一的场外交易市场,提高直接融资比重,以满足多元化投融资需求.(here)
**重点行业和公司**
--中煤能源(1898.HK)(601898.SS)去年净利按年增长31%,基本符合市场预期.
--在停牌四个多月後,广州药业(600332.SS)(0874.HK)周三公布其重组方案,将换股吸收合并同属大股东广药集团的兄弟公司白云山000522.SZ,并增发股份收购集团资产.这将开创国内企业跨沪、深、港三地交易所进行资产整合的先河.
--江西铜业(0358.HK)(600362.SS)去年净利按年升32%,为65.9亿元人民币.
**海外动向**
--美国股市周二从近四年高位回落收跌,但许多大型股触及新高,受助于投资组合经理在临近季度末买入表现最好的个股.道琼工业指数.DJI收跌43.90点,或0.33%,至13,197.73点.
**关键点位**
--沪综指.SSEC短线将试探2,300点整数位的支撑. (完)
--整理 林琦; 审校 乔艳红
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路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透香港2月28日 - 中国银行的香港分支--中银香港周二称，已就收购母行的印尼以及柬埔寨业务签订协议，交易作价逾25亿人民币。
路透上海2月28日 - 国际知名管理咨询公司--麦肯锡最新调研报告显示，中国的共享经济中，共享出行正快速普及，而共享空间和共享技能方兴未艾。麦肯锡认为，共享经济在中国尚处发展初期，需要解决商业模式、就业影响、社会价值等多项课题。