沪综指收跌至一个半月新低

路透北京5月25日电---中国股市沪综指周五连续第三日下跌并收於一个半月低位.市场对於宏观经济基本面的忧虑加剧,谨慎情绪蔓延令抛压逐渐加大.分析人士表示,在缺乏实质利好消息情况下,股指仍将延续跌势,下周或将考验2,300点整数位支撑.

沪综指.SSEC收报2,333.553点,跌17.420点或0.74%;上次低位为4月11日的2,308.925点;本周沪综指连续第三周下跌,累计周跌幅0.5%.今日上海A股成交额继续缩至679亿元人民币,上交易日为808亿元.

"上日汇丰PMI预览创新低说明宏观面比预想的还要糟糕,大家对经济下行的担忧更强烈了.这是影响今日大盘向下的最主要因素."华西证券策略分析师曹雪峰表示.

他并称,市场对外部危机的担心可能会在很大程度上抵消对中国调控放松的预期,预计沪指短线仍继续调整,但2,300点一线应该有支撑.

铁道部鼓励引入民间投资的消息继续发酵,令铁路基建和设备相关股周五续走强,其中中铁二局(600528.SS)涨停收报7.34元.

沪深300指数6月合约尾盘报2,565.6点,跌0.37%,成交量为296,069手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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