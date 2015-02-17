中国股市有望在春节后攀升--霸菱

霸菱资产管理周二称，中国股市有望在春节之后攀升，因投资模式变化带动估值提升。霸菱香港中国股票主管罗莹说：“我们认为，中国企业的估值按理应该比目前的水平高，市帐率及远期市盈率均远低于历史平均水平，因此有相当大的上升空间。”虽然羊年的道路或许不是一帆风顺，但霸菱认为，如果国内投资者继续增持其配置，而海外机构投资者又加入其中，则会提振中国股市表现。路透