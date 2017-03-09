版本:
中国
国际财经 | 2017年 3月 9日 星期四 10:30 BJT

美国股票基金连续第五周吸引资金净流入--ICI

路透纽约3月8日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示，最近一周投资者的风险偏好上升，连续第五周向美国股票基金投入资金。

ICI的数据显示，美国股票共同基金和交易所上市基金(ETF)吸引了91亿美元资金流入，债券基金吸引了97亿美元。

该数据涵盖截至3月1日的一周，当周投资者大举买入股票，推动道琼工业指数.DJI首次突破21,000点大关。在美国总统特朗普首次对国会全体发表政策讲话后，投资者对经济增长前景的信心增强。

“在当前货币政策正试图将接力棒传给财政刺激之际...我们仍看到投资者为牛市布局，”道富环球投资管理(SSgA)(STT.N)的SPDR美洲研究负责人Matt Bartolini说。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员不断暗示，可能在下周的货币政策会议上就考虑升息，同时特朗普也声称要采取减税和基建支出等政策。

“如果在货币政策交棒给财政刺激时出现任何闪失，那么接下来的上涨可能会有些费力，”Bartolini说。

现在，投资者正在承担更大风险。

投资国内股市的美国股票基金吸引了58亿美元资金；投资国外的美国股票基金吸引了34亿美元，为连续第13周录得资金净流入。

投资者还连续第13周向美国应税债券基金投入资金，这类基金当周吸引95亿美元资金。(完)

(编译 汪红英；审校 张涛)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐