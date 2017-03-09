美国股票基金连续第五周吸引资金净流入--ICI

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约3月8日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示，最近一周投资者的风险偏好上升，连续第五周向美国股票基金投入资金。
ICI的数据显示，美国股票共同基金和交易所上市基金(ETF)吸引了91亿美元资金流入，债券基金吸引了97亿美元。
该数据涵盖截至3月1日的一周，当周投资者大举买入股票，推动道琼工业指数.DJI首次突破21,000点大关。在美国总统特朗普首次对国会全体发表政策讲话后，投资者对经济增长前景的信心增强。
“在当前货币政策正试图将接力棒传给财政刺激之际...我们仍看到投资者为牛市布局，”道富环球投资管理(SSgA)(STT.N)的SPDR美洲研究负责人Matt Bartolini说。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员不断暗示，可能在下周的货币政策会议上就考虑升息，同时特朗普也声称要采取减税和基建支出等政策。
“如果在货币政策交棒给财政刺激时出现任何闪失，那么接下来的上涨可能会有些费力，”Bartolini说。
现在，投资者正在承担更大风险。
投资国内股市的美国股票基金吸引了58亿美元资金；投资国外的美国股票基金吸引了34亿美元，为连续第13周录得资金净流入。
投资者还连续第13周向美国应税债券基金投入资金，这类基金当周吸引95亿美元资金。(完)
(编译 汪红英；审校 张涛)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。