股指期货收高近1.2% 光大证券欲对空头合约择机平仓提供机会

路透北京8月19日 - 受光大证券决定对上周五购入的股指期货空头合约择机平仓影响，周一中国股指期货主力合约收高近1.2%。此前市场对于光大会在股市进行抛售的担忧未成现实，而其欲在期货市场平仓买入反而提供交易性机会，吸引资金提前入场抬升股指期货。

新湖期货公司股指期货研究员耿佳磊表示，除了光大证券事件持续发酵的影响，市场对于中国经济数据有所期待，也是推升股指期货走升的原因。

“本周四公布汇丰PMI初值，上个月官方和汇丰数据是有背离的，市场希望看到这个月汇丰数据会出现一些改善。”他说。

股指期货主力1309合约早盘窄幅振荡后于午盘逐波拉升，盘终收高1.19%至2,329.4点。今天沪综指.SSEC收高0.83%至2,085.602点。

光大证券(601788.SS)周一公告称，决定在制定并公告处置方案前，光大证券不会减持上周五购入的股票；对于光大已购入的股指期货空头合约，自即日起由公司自主决定在市场平仓，如有因此而获得的利润，公司承诺将按依法被认定的责任处理。

耿佳磊认为，光大证券今天减持股指期货空头合约的概率不大，特别是在后市风险不明的情况下如果大量减持，无异于将风险完全暴露，“短期内全跑掉的可能性不大，应该还是有一个择机平仓的过程。”

其他期货品种方面，今天上期所黄金和白银期货品种涨幅领先，其中黄金主力合约收高1.97%，白银收盘涨幅达到3.06%，跟随国际市场走势。

对此宏源期货金属研究室分析师冯海虹认为，若要给黄金白银品种上涨找个理由，那应该与美欧、中国经济复苏和增长向好有关，这在众多经济数据上可以找到支持，市场预期也在转好，“事实上不光是黄金白银，其他工业品都有回升。”

但她进而分析，黄金品种后期上涨空间应当有限。从基本面上并没有支撑黄金大幅上涨的理由；而相比白银，黄金的金融、货币属性更强，其上涨幅度也要弱于白银。

“无论从保值、避险等方面来看黄金的基本环境都没有转变。中长期上涨力量不强，短期还是一个低位振荡，投资者风险偏好高的，可以试一试套利或者区间操作。”她说。

亚洲市场周一情绪谨慎，投资者揣测周三公布的美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议记录能否提供联储何时开始缩减刺激政策的线索，这提振黄金涨至两个月高点，打压美元走低。

(发稿 李然; 审校 张喜良)

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