中国个股期权启动连通性测试--报载

路透上海10月30日 -上海证券报周三报导，上海证券交易所近期组织部分券商开展个股期权交易的连通性测试，这是该业务正式推出前的第一道准备工作，多只大盘蓝筹股和上市交易基金(ETF)被纳入测试范围。

该报援引券商人士的话称，连通性测试是通过交易所与券商之间的联调以检验系统运行是否流畅等，该测试的展开意味着交易所技术层面已经基本就绪，个股期权业务步入实质性阶段。

业内人士称，此次测试的标的为中国平安、工商银行等多只大盘蓝筹股。此外，华夏上证50、华安上证180、华泰柏瑞沪深300等ETF也在本轮测试范围之列。

报道称，目前参与首轮连通性测试的均为大型证券公司，11月还会分批次将部分券商纳入测试中。

报道援引资深证券人士的话称，连通性测试结束后，年底或明年初有望向技术准备成熟的券商开放全真模拟测试环境。

业内人士并称，由于个股期权属于高风险创新业务，向全市场开放仿真测试可能会持续三个月，未来在业务办法下发并获监管层批复后有望开闸，最快明年4月正式启动。

今年7月底，证监会在例行新闻发布会上指出，个股期权试点的条件基本成熟，目前上证所和各家证券公司都在紧锣密鼓地筹备个股期权。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。