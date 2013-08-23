沪综指续收跌 招行启动配股加重市场不安情绪

中国钢铁价格恢复性上涨基础不牢 要密切关注防止价格大起大落--发改委
路透北京3月28日 - 中国钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议昨日召开钢铁去产能工作会议，指出钢铁行业产能严重过剩的基本面仍然没有改变，价格恢复性上涨、效益回升的基础还不牢固，化解钢铁过剩产能的任务依然艰巨。
路透上海8月23日 - 中国股市沪综指周五继续小幅收跌。分析师指出，招商银行(600036.SS)启动配股筹资逾300亿元，对大盘资金面有不小压力；而且不少投资者担忧周五证监会例行新闻会或有利空消息出台，因此大盘走势偏弱，午后跌幅一度近2%，尾市逢低买盘令股指扳回大多跌幅。
沪综指.SSEC收报2,057.458点，跌9.666点，或0.47%，日内最大跌幅为1.83%；本周沪综指累计下跌0.53%，终结此前的四周连涨势头。上海A股今日成交额为944亿元人民币，前一个交易日为758亿元。
“大盘本来走势就比较弱，而招行配股对银行股有不小拖累，”浙商证券策略分析师王伟俊指出。
招商银行(3968.HK)周五启动A+H配股方案，每股配股价9.29元，预计总募资额不超过350亿元，其中在A股市场筹资总额不超过287亿元。
招行A股收跌3.21%，报10.56元；上证银行股指数.SSEBKI收跌1.35%。
分析师还指出，A股股指下午曾经有一波快速下探，不过业内并没有听到什么实质利空，可能只是市场忧虑情绪的一种渲泻。
沪深300指数.CSI300收跌0.74%，报2,286.929点；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,285.4点，跌0.94%，成交863,808手。(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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