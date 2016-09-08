焦点：中国期指限空令解禁仍遥遥无期 对冲基金转型求活

作者 林琦

路透上海9月8日 - 去年中国股灾引发的股指期货“限空令”，解禁仍遥遥无期，对冲工具的缺乏令国内一些对冲基金只能改变初衷，纷纷寻找变通方式求活。

业内人士透露，相当多对冲基金仅选择日内交易作为增加收益方式，不过部分激进派已转向多头策略（Long only）或引入CTA（商品交易顾问）策略。若是国内期指规则近阶段仍没有改变，估计将有更多对冲基金考虑转型。

“由于股指期货的限制，原来的一些策略，比如市场中性，没有那么有效了，所以对冲基金需要开发新的模式，这给基金经理提供了创新的机会。” 浙江玉皇山南对冲基金投资管理公司董事总经理胡镢文指出。

该公司业务模式包括为海归或外资基金经理在国内设立对冲基金提供种子基金，同时亦进行对冲基金的FOF（基金的基金）和MOM（组合管理人）。其与中国邮政旗下资产管理公司成立合资公司，每年选择优秀对冲基金进行投资。

他说，“我们要做好最坏的准备，万一股指期货未来三年都不取消限制怎么办，所以你需要有新的策略，新的模式。”

对冲基金常用的中性阿尔法策略，简单而言就是买入有望取得超额收益的个股，做空相应期指，而且做多做空规模相匹配，从而实现回避系统性风险的目的。但是如果期指贴水，将会吞蚀现货的部分回报，使对冲基金的预期收益率无法实现。

去年中A股市场股灾期间，监管层出台限制期指做空的措施。中金所去年9月发布新规，沪深300、上证50和中证500三大期指合约单个产品、单日开仓交易量超过10手，即构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为，套期保值除外。这样一来，场内投机盘大幅减少，机构套保大单找不到对手盘，只能降低价位才能成交，这是目前期指贴水现象的主要原因。

**两难抉择**

对冲策略，本意在于通过对冲来规避风险，以获得较稳定回报；但是贴水甚至大幅贴水，已严重冲击了对冲基金的生存基础。今年以来，业内一直在呼吁监管层给期指交易“松绑”。

8月初曾有海外媒体报导，中国金融期货交易所正在考虑放松对期指交易的有关限制，包括下调保证金标准和手续费、放松日内交易数量限制等。不过中金所随即否认。

“限空令至少在一两年内看不到放开的。”上海一对冲基金人士表示，决策者不会轻易取消限空令的，“市场不好，不敢放开；市场好也不敢放开，万一放开后由升转跌，谁来承担这个责任。”

不过浙江安诚数盈投资管理公司创始人王峰则稍显乐观。他估计，明年股指期货的限制可能部分解除，“如果这样，我们就可以增加每个产品的管理规模，因为容量可以更大。”

去年的股灾已过去一年多，A股市场已渐趋稳定。但不少市场人士认为，目前大盘只是一种弱平衡。中国经济仍将延续供给侧改革和结构性调整，上市公司基本面短期难有效改善，A股所谓的底部并不十分紮实。而中国经济改革离不开资本市场的支持，股市政策面的核心短期内仍是以稳为主。

**转型单边策略**

基于期指的交易限制，原本管理80亿元人民币资产的杭州龙旗科技公司去年不得不向客户返还50亿元。

“这并不是因为我们策略的容量不够，而是因为股指期货市场没有了流动性。我们没有了有效的对冲工具，这才是问题所在。”龙旗科技董事长兼首席执行官朱笑慷表示。

他介绍称，龙旗科技原本一直做市场中性策略，但数月前已开始新的策略--择时，并建立了一个新的量化模型。公司基于该策略成立一个新的基金，目前该基金运行不错。另外，公司还准备发行一个指数增强性产品，本质上这些产品就是多头策略的产品，可以取得不错的回报。

“对于对冲工具，我们会尽量少用，目的是减少对冲的成本。”他说。

择时策略和多头策略均是对冲基金单边操作策略的一种形式，择时通俗而言就是高抛低吸，多头策略即选择潜力个股买入赚取价差。由于这些策略与传统公募基金较类似，在对冲基金业并不是常用策略。

胡镢文表示，公司现在鼓励合作的对冲基金不使用对冲工具，并希望合作的基金经理发行多头产品。公司计划设立做多基金联盟，希望这个联盟管理的资金最终能达到200亿元。

而安诚数盈在保留市场中性产品的同时，拉长了产品线，增加了多头策略。王峰表示，由于目前市场情绪已经恢复，投资者可以选择承担有限的下跌风险，以避免支付昂贵的对冲成本。他们推出的多头策略产品，目标是年化20-30%的回报。

鸣石投资副总经理房明指出，择时策略或多头策略，其实与传统公募基金经理的策略已经非常接近。相比土生土长的公募基金经理，对冲基金经理大多自海外归来，熟悉海外市场的对冲策略，但主观择时判断并不是他们优势。

“转型之路，多头或择时并不是好的方向。”他说，他们的对冲基金仍坚持中性策略，不过会在期指贴水大的情况下配置一部分商品期货，配置的规模以产品的波动性控制目标为限。（完）