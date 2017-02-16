中金所今年将建以成交持仓比为核心的股指期货动态监控体系

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海2月16日 - 中国金融期货交易所网站周四刊登新闻稿称，今年中金所将深化依法全面从严监管，改进与加强市场一线监管方式，健全完善以期货经营机构为枢纽的监管模式，建立股指期货以成交持仓比为核心的动态监控体系，进一步提升跨市场监管协作效能。
在今年的工作计划中，中金所没有过多提及外界关注的股指期货，只是强调：要结合反思总结股市异常波动教训，不断深化对金融期货市场发展规律的认识，准确把握金融期货在健全与完善社会主义市场经济体系中的作用、功能、地位。
中金所还表示，今年将积极发展国债期货市场，协调有关部门优化、丰富投资者结构，完善反映供求关系的国债收益率曲线。另外，需将防范风险作为2017年工作的重中之重，强化底线思维，高度关注债券市场风险因素，做好化解风险的应对预案。
中金所今年还将有序推动金融期货市场双向开放，服务国家“一带一路”倡议，深化与相关国家和地区的交流互通与业务合作，推进入股巴基斯坦交易所后的实质性合作，发挥中欧交易所促进中欧产业合作的积极作用，探索金融期货市场对外开放可行路径。
在2015年中的A股股灾，股指期货成为重要的做空力量，随后监管层出台一些限制期指做空的措施。2015年9月中金所发布新规，沪深300、上证50和中证500三大期指合约单个产品、单日开仓交易量超过10手，即构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为，套期保值除外。不过随着股指走稳，业内呼吁放松期指限制的呼声日渐强烈。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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