中金所今年将建以成交持仓比为核心的股指期货动态监控体系

路透上海2月16日 - 中国金融期货交易所网站周四刊登新闻稿称，今年中金所将深化依法全面从严监管，改进与加强市场一线监管方式，健全完善以期货经营机构为枢纽的监管模式，建立股指期货以成交持仓比为核心的动态监控体系，进一步提升跨市场监管协作效能。

在今年的工作计划中，中金所没有过多提及外界关注的股指期货，只是强调：要结合反思总结股市异常波动教训，不断深化对金融期货市场发展规律的认识，准确把握金融期货在健全与完善社会主义市场经济体系中的作用、功能、地位。

中金所还表示，今年将积极发展国债期货市场，协调有关部门优化、丰富投资者结构，完善反映供求关系的国债收益率曲线。另外，需将防范风险作为2017年工作的重中之重，强化底线思维，高度关注债券市场风险因素，做好化解风险的应对预案。

中金所今年还将有序推动金融期货市场双向开放，服务国家“一带一路”倡议，深化与相关国家和地区的交流互通与业务合作，推进入股巴基斯坦交易所后的实质性合作，发挥中欧交易所促进中欧产业合作的积极作用，探索金融期货市场对外开放可行路径。

在2015年中的A股股灾，股指期货成为重要的做空力量，随后监管层出台一些限制期指做空的措施。2015年9月中金所发布新规，沪深300、上证50和中证500三大期指合约单个产品、单日开仓交易量超过10手，即构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为，套期保值除外。不过随着股指走稳，业内呼吁放松期指限制的呼声日渐强烈。（完）