股指和国债期货最大下单手数将下调 以降低市场波动--中金所

路透上海3月31日 - 中国金融期货交易所周五发布通知称，将自4月5日起（下周三）下调股指期货和国债期货限价及市价指令的最大下单手数。中金所表示，此次交易机制的调整，旨在减少不活跃合约的交易中，因大单量造成的价格瞬间大幅波动的情形。

中金所通知指出，沪深300、上证50和中证500股指期货各合约限价指令、市价指令每次最大下单数量将调整为20手和10手，此前为100手和50手；五年和10年期国债期货各合约限价指令、市价指令每次最大下单数量调整为50手和30手，此前为200手和50手。

中金所新闻稿称，近一段时间以来，股指期货、国债期货市场总体运行平稳有序，但由于多方面原因，市场多次出现价格瞬间大幅波动情况。为促进市场平稳运行，中国金融期货交易所近期对交易机制作进一步完善。

除了调低每次最大下单数量外，此次还将取消市价指令类型中即时成交剩余撤销指令和即时成交剩余转限价指令。

中金所表示，下一步将在有效防控风险、维护平稳运行的前提下，持续跟踪监测市场运行情况，不断完善交易机制，继续改善市场流动性，促进金融期货市场功能更好发挥。 （完）