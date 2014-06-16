中华交易服务推出全新跨境指数 配合沪港通投资需求

路透香港6月16日 - 为应付“沪港通”带来的潜在投资需求，由港深沪三地交易所合资的中华证券交易服务周一宣布，将于7月7日推出一只新的跨境指数--中华交易服务中国280指数。

中华280涵盖现有中华120指数.HKSCES120 成分股以后的200家规模最大并于上海或深圳上市的A股，以及80家于港交所(0388.HK)上市的内地企业股份。计入中华280后，中华交易服务指数系列所覆盖的内地企业市值由现时的50%增加至70%。

中华交易服务总裁陈秉强表示，“中华280与中华120互相补足，为投资者提供更多选择，同时亦可满足沪港股票交易机制（即沪港通）预期所带来的跨境投资需求。”

与其他同类型指数比较，中华280拥有较佳的历史表现，自基日计（即2004年12月31日至2013年12月31日），中华280的年均回报率为9.8%，相对以市值计首50只A股的年均回报只有5.9%。

此外，中华280成分股覆盖行业亦较平均。中华280成分股首三大覆盖行业分别为工业（截至2013年12月31日为17.5%），可选消费（16.7%）及金融地产（15.8%）。

中华交易服务由港交所、上交所和深交所各持三分之一股权，主要从事以三方市场交易产品为基础编制跨境指数，研究开发上市公司分类标准、信息标准及信息产品，并将开发全新金融产品，将香港和中国内地的交易市场连接至世界各地。（完）

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(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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