中国股市盘前看点--2月20日

独家：中国考虑为大型科技公司上市提供快捷通道--消息
路透香港2月24日 - 据六位了解情况的消息人士称，中国证券监管机构在考虑为部分国内最大的科技公司上市提供快捷通道，以帮助这些公司跳过申请上市的长队并激励国内证交所。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--欧洲央行一周债券购买数据
--欧元集团会议
--20国集团(G20)外长非正式会议
**宏观经济和政策面**
--中国人民银行将自24日(周五)起下调存款准备金率0.5个百分点,为最近三个月来第二度下调.专家表示,此次下调晚于市场预期,体现中国经济"稳中求进"的政策基调,预计接下来货币政策会逐步放松,存准率仍有下调空间.
--全国人大财经委副主任吴晓灵称,人民币汇率改革最大的障碍是市场管制和利率、汇率没有市场化,双向浮动对於人民币汇率形成是有好处的,人民币的股权投资和债务投资都有获利的可能,中国应加快人民币资本市场的发展.
**重点行业和公司**
--商务部称,中国贸易投资合作促进团近日在美国各地签署协议、备忘录等共149项,总金额386亿美元,涉及新能源、农产品贸易、通讯设备、计算机零部件等双边经贸合作重点领域.
--中国2012年1月70个大中城市新建住宅房价环比均出现停涨,同比涨幅亦大幅放缓.在调控不放松的基调下,2012年房价料将进一步下行.
--工信部节能与综合利用司副司长杨铁生表示,该部编制的《工业节能"十二五"(2011-2015年)规划》即将对外公布,预计"十二五"时期中国单位工业增加值能耗较"十一五"(2006-2010年)末将降低21%.
--大有能源(600403.SS)称,拟募资不超过75.39亿元人民币,收购控股股东义煤集团及其子公司义海能源持有的煤炭资产,义煤集团下属煤炭资产将实现整体上市.
--中国铁路物资股份有限公司董事长宋玉芳透露,公司已向证监会递交上市申请材料,希望最快能够在今年7、8月份实现A+H股整体上市,拟募资147亿元.
**海外动向**
--美国股市上周五涨跌互见.在美国长周末假期及投资者冀望下周希腊将获批救助计划前,投资人保持谨慎态度.标准普尔500指数在今年以来的七周内录得第六周上涨,逼近逾三年来未见的高位.该指数今年以来累计扬升8.2%.道琼工业指数收升45.79点,或0.35%,至12,949.87点.
**关键点位**
--沪综指.SSEC上档阻力位在半年线2,385点.(完)
--整理 冉莹; 审校 张喜良
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路透香港2月24日 - 据六位了解情况的消息人士称，中国证券监管机构在考虑为部分国内最大的科技公司上市提供快捷通道，以帮助这些公司跳过申请上市的长队并激励国内证交所。
路透北京2月24日 - 中国股市沪综指周五缩量微收升。分析师指出，今日大盘低开后延续震荡整理，周期股跌幅居前，中小盘个股集中的通信、传媒等板块则涨幅靠前，尾盘并在军工股等带领下收复失地。因沪指3,300点附近前期套牢盘较多，大盘短线料维持盘整，中小盘股有望继续补涨。
路透北京2月24日 - 今年1月，沙特阿拉伯重新夺回中国最大原油供应国的宝座。根据中国海关总署周五公布的数据，沙特对华原油出口量较上年同期增长18.9%至503万吨，合118万桶/日。