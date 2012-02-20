中国股市盘前看点--2月20日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧洲央行一周债券购买数据

--欧元集团会议

--20国集团(G20)外长非正式会议

**宏观经济和政策面**

--中国人民银行将自24日(周五)起下调存款准备金率0.5个百分点,为最近三个月来第二度下调.专家表示,此次下调晚于市场预期,体现中国经济"稳中求进"的政策基调,预计接下来货币政策会逐步放松,存准率仍有下调空间.

--全国人大财经委副主任吴晓灵称,人民币汇率改革最大的障碍是市场管制和利率、汇率没有市场化,双向浮动对於人民币汇率形成是有好处的,人民币的股权投资和债务投资都有获利的可能,中国应加快人民币资本市场的发展.

**重点行业和公司**

--商务部称,中国贸易投资合作促进团近日在美国各地签署协议、备忘录等共149项,总金额386亿美元,涉及新能源、农产品贸易、通讯设备、计算机零部件等双边经贸合作重点领域.

--中国2012年1月70个大中城市新建住宅房价环比均出现停涨,同比涨幅亦大幅放缓.在调控不放松的基调下,2012年房价料将进一步下行.

--工信部节能与综合利用司副司长杨铁生表示,该部编制的《工业节能"十二五"(2011-2015年)规划》即将对外公布,预计"十二五"时期中国单位工业增加值能耗较"十一五"(2006-2010年)末将降低21%.

--大有能源(600403.SS)称,拟募资不超过75.39亿元人民币,收购控股股东义煤集团及其子公司义海能源持有的煤炭资产,义煤集团下属煤炭资产将实现整体上市.

--中国铁路物资股份有限公司董事长宋玉芳透露,公司已向证监会递交上市申请材料,希望最快能够在今年7、8月份实现A+H股整体上市,拟募资147亿元.

**海外动向**

--美国股市上周五涨跌互见.在美国长周末假期及投资者冀望下周希腊将获批救助计划前,投资人保持谨慎态度.标准普尔500指数在今年以来的七周内录得第六周上涨,逼近逾三年来未见的高位.该指数今年以来累计扬升8.2%.道琼工业指数收升45.79点,或0.35%,至12,949.87点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC上档阻力位在半年线2,385点.(完)

--整理 冉莹; 审校 张喜良

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